به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل پرایس، فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، اعلام کرد که اتحادیه اروپا باید ممنوعیت فعلی حفاری در قطب شمال را لغو کند؛ منطقه‌ای که نروژ در صورت دریافت مجوز، خواهان انجام عملیات اکتشاف و حفاری در آن است.

اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ در راستای تعهدات اقلیمی و نگرانی‌های زیست‌محیطی، طرح ممنوعیت حفاری در قطب شمال را به اجرا گذاشت. این مصوبه مانع از فعالیت در بخش‌های شمالی دریای بارنتز می‌شود؛ منطقه‌ای که برآورد می‌شود بخش عمده ذخایر باقی‌مانده نفت و گاز نروژ در آن واقع شده باشد.

نروژ که عضو اتحادیه اروپا نیست اما به عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده گاز بازارهای اروپایی شناخته می‌شود، در ماه‌های اخیر تلاش‌های خود را برای ترغیب این بلوک به لغو مخالفت با حفاری در قطب شمال افزایش داده است. بروز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال گسترده در زنجیره عرضه نفت و گاز، موضع نروژ را تقویت کرده و استدلال می‌کند که اروپا به منابع پایدار و ایمن انرژی در خارج از مناطق درگیر نیاز دارد.

فاتح بیرول پس از دیدار با ینس استولتنبرگ، وزیر دارایی نروژ در بروکسل، خواستار بازنگری در این ممنوعیت شد و به گزارش بلومبرگ تأکید کرد: «من از کمیسیون اروپا می‌خواهم این موضوع را با دقت بررسی کند، زیرا برای امنیت انرژی اروپا اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. جهان به هر قطره از نفت نروژ نیاز مبرم دارد.»

وی همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، بر نقش حیاتی نروژ در امنیت انرژی اروپا هم‌زمان با بازنگری کشورها در راهبردهای انرژی خود تأکید کرد.

این در حالی است که نروژ سال‌هاست استدلال می‌کند تعیین مرز فرضی برای قطب شمال نباید مانع فعالیت‌های نفتی و گازی شود؛ با این حال، سرمایه‌گذاران اروپایی همچنان خواستار حفظ ممنوعیت‌های زیست‌محیطی در این منطقه بکر هستند.