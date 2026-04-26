به گزارش خبرنگار مهر، هر سال و قبل از اینکه سال جدید از راه برسد، موضوع تعیین تعرفه های پزشکی در دستور کار سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، بیمه های پایه و در نهایت، شورای عالی بیمه قرار می گیرد و در نهایت؛ یک عددی به عنوان افزایش نرخ تعرفه ها به سازمان برنامه و بودجه می رود و بعد از اینکه عدد پیشنهادی در سازمان برنامه و بودجه، بالا و پایین می شود، در نهایت برای تصویب و ابلاغ؛ به هیئت دولت ارسال می شود.

آنچه مسلم است، برای تعیین تعرفه ها می بایست سه ضلع این پرونده که شامل جامعه پزشکی، بیمه ها و مردم است؛ باید مورد توجه قرار بگیرند. اما، به نظر می رسد که ضلع سوم یعنی مردم، همواره دیده نمی شوند و تعرفه ها با اعمال فشار بیمه ها و وزارت بهداشت، به تصویب می رسد و ابلاغ می شود. مردم هم باید از تعرفه ها تبعیت کنند و نرخ هایی که در بخش های دولتی و غیر دولتی، تعیین می شود؛ بپردازند.

نادیده گرفته شدن جایگاه «مردم» در تعیین «تعرفه های پزشکی»، می تواند منتج از یک عامل مهم باشد که کارشناسان اقتصاد سلامت بارها گوشزد کرده اند و حتی جامعه پزشکی هم اصرار بر آن دارد. موضوع «قطع رابطه مالی بین پزشک و بیمار»، مهم ترین اتفاقی است که هنوز در نظام سلامت کشورمان رخ نداده و در نتیجه آن، شاهد نارضایتی بیمار و پزشک از شرایط موجود هستیم.

بنابر اعلام هیئت وزیران، نرخ ویزیت پزشک عمومی (آزاد) برای سال ۱۴۰۵ عدد ۳۵۷ هزار و ۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. البته همین ویزیت برای پزشک عمومی با بیش از ۱۵ سال سابقه (آزاد)، کمی بیشتر شده و به ۳۹۹ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است.

یعنی بیماران با مراجعه به مطب پزشک عمومی باید بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان حق ویزیت بدهند که با توجه به سایر هزینه های دارویی و تزریقات و...، می توان انتظار داشت که پرداخت این هزینه ها برای غالب مردم و اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه، سنگین باشد.

همچنین، ویزیت پزشک متخصص عدد ۴۹۸ هزار و ۷۰۰ تومان و ویزیت پزشک فوق تخصص هم عدد ۵۹۵ هزار و ۲۰۰ تومان برای سال ۱۴۰۵ تعیین شده است.

ویزیت ماما (آزاد) هم ۲۴۹ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

اما، علاوه بر هزینه ویزیت، نرخ تزریقات هم برای سال ۱۴۰۵ جالب توجه است.

تزریق سرُم در همه سنین، ۱۴۸ هزار تومان

تزریق عضلانی، ۳۷ هزار تومان

تزریق عضلانی ترکیبی، ۳۷ هزار تومان

تزریق پنی سیلین و پودری‌ها، ۳۷ هزار تومان

تست پنی سیلین، ۳۷ هزار تومان

تزریق وریدی، ۳۷ هزار تومان و تزریق زیرجلدی هم، ۳۷ هزار تومان تعیین شده است.

این هزینه ها مربوط به بخش خصوصی است که ۸۰ درصد مراجعات را شامل می شود. یعنی بیشترین مراجعات مردم به هنگام بیماری، به مطب ها و کلینیک های بخش خصوصی است و کمتر افرادی حاضر می شوند برای یک سرماخوردگی ساده یا دل درد و دل پیچه؛ به بیمارستان دولتی بروند.

بنابراین، باید این واقعیت را قبول کرد که هزینه های سلامت برای غالب مردم، سخت و دشوار است. زیرا، باید هزینه های دارو را نیز در نظر بگیریم که قطعا داروها نیز مشمول افزایش قیمت شده اند.