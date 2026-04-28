  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۲

ممکان: گرانی ویزیت پزشکان بدون حمایت بیمه‌ای قابل قبول نیست

ارومیه - رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی در واکنش به ابلاغ تعرفه‌های جدید خدمات پزشکی، با تأکید بر لزوم ایجاد تعادل میان حقوق مردم و جامعه پزشکی، خواستار اصلاح نحوه اجرای این تعرفه‌ها شد.

حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تعیین تعرفه‌ها در چارچوب مصوبات ملی و توسط نهادهایی مانند شورای عالی بیمه سلامت و در نهایت هیئت دولت انجام می‌شود، اظهار داشت: اصل موضوع تعرفه‌گذاری باید مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های حوزه سلامت باشد، اما آنچه اهمیت دارد، جلوگیری از افزایش پرداخت مستقیم از جیب مردم است.

وی افزود: افزایش تعرفه‌ها بدون تقویت پوشش بیمه‌ای، می‌تواند فشار مضاعفی بر اقشار مختلف وارد کند؛ بنابراین ضروری است بیمه‌ها نقش فعال‌تری در جبران هزینه‌ها ایفا کنند و قرارداد مراکز درمانی با بیمه‌ها به‌صورت جدی دنبال شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر اجرای تعرفه‌ها گفت: دریافت خارج از تعرفه مصوب قابل قبول نیست و دستگاه‌های نظارتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی باید با هرگونه تخلف برخورد کنند تا اعتماد عمومی در حوزه سلامت حفظ شود.

ممکان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی از مسیرهای قانونی و کارشناسی، موضوع تعرفه‌ها را دنبال می‌کند و هدف نهایی، ایجاد توازن میان پایداری نظام سلامت و حمایت از مردم است.

کد مطلب 6813505

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها