فناوری عجیب گرافن در روغن موتور؛ با هر باک ۸ درصد بیشتر برانید

به گزارش خبرگزاری مهر، این افزودنی با هدف بهبود چشمگیر عملکرد و راندمان موتورهای دیزلی و بنزینی، نویدبخش صرفهجویی قابل توجه در مصرف سوخت و ورود به بازاری جهانی با پتانسیل بیش از ۱.۲ میلیارد دلار است.
گروه تولید گرافن (GMG) اعلام کرده است که حق ثبت اختراع ۲۰ ساله در ایالات متحده و تأییدیه در چین را برای افزودنی روغن موتور مبتنی بر گرافن خود، G LUBRICANT، دریافت کرده است. این امر گامی دیگر در جهت تلاشهای این شرکت برای ایجاد حفاظت از مالکیت معنوی بینالمللی برای این محصول محسوب میشود.
این شرکت اظهار داشت که آخرین پیشرفتها بر اساس حق ثبت اختراع قبلاً پذیرفته شدهای است که منطقه اروپا را پوشش میدهد و درخواستها در چندین کشور دیگر هنوز در حال بررسی هستند.
کریگ نیکول، مدیرعامل GMG، در بیانیهای گفت: «این یک پیشرفت عالی برای ایمنسازی حق ثبت اختراع ارزشمند روانکننده گرافن برای استفاده در روغن موتور در بازارهای اصلی اروپا، چین و ایالات متحده است.»
جک پرکوفسکی، رئیس هیئت مدیره GMG، افزود: «به تیم برای پیشرفت بیشتر در جهت تقویت موقعیت رقابتی خود در ثبت اختراعات در باارزشترین بازارها برای G LUBRICANT تبریک میگویم.»
G LUBRICANT توسط این شرکت به عنوان یک افزودنی کنسانتره مایع گرافن توصیف شده است که برای بهبود عملکرد و کارایی موتورهای دیزلی و بنزینی طراحی شده است. طبق گفته این شرکت، این افزودنی را میتوان با نسبت ۱:۱۰۰ با روغنهای موتور استاندارد مخلوط کرد که منجر به غلظت نهایی گرافن تقریباً ۱:۱۰۰۰۰ میشود.
آزمایشهایی که طی چندین سال انجام شده است، از جمله تأیید توسط دانشگاه کوئینزلند، نشان داده است که این افزودنی ممکن است تا ۸.۴ درصد راندمان سوخت را در موتورهای دیزلی بهبود بخشد. این شرکت همچنین بیان داشت که آزمایشهای میدانی با مشتریان نتایج مشابهی را به همراه داشته است.
گروه تولید گرافن نشان داد که قصد دارد در ابتدا بر بخش دیزل تمرکز کند، که آن را بازاری تجاری به کسبوکار (B۲B) با مشوقهای مستقیمتر برای کاهش هزینه سوخت توصیف کرد. این شرکت با استناد به دادههای اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، تخمین زد که فروش جهانی سوخت دیزل سالانه تقریباً ۱.۴ تریلیون دلار بوده است.
بر اساس مفروضات داخلی، از جمله قیمتگذاری این افزودنی کسری از صرفهجویی سوخت حاصله، این شرکت فرصت بالقوه بازار جهانی حدود ۱.۲ میلیارد دلار در سال را برای G LUBRICANT تخمین میزند.
