قیمت روغن موتور ۳۰ درصد بالا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسماعیلی دبیرکل انجمن پالایشگاههای روغنسازی ایران طی نامهای که از سوی شرکتهای تولید کننده در سامانه کدال منتشر شده است از افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت انواع روغن موتور بنزینی و دیزلی خبر داد.
اسماعیلی اعلام کرد این افزایش قیمت پس از اخذ تأییدیه از نهادهای نظارتی اعمال شده و بر اساس گرید و سطح کیفی محصولات، قیمتهای جدید به شرکتهای تولیدکننده ابلاغ شده است.
بر همین اساس، چهار شرکت بزرگ تولیدکننده روغن موتور در کشور قیمتهای جدید محصولات خود را اعلام کردهاند. شرکت نفت بهران قیمت انواع روغن موتور خود را از ۱۶۸ هزار تومان به ۲۱۸ هزار تومان افزایش داده است. همچنین شرکت نفت پارس نرخ محصولات خود را از ۱۳۷ هزار تومان به ۱۷۸ هزار تومان رسانده است.
در همین حال شرکت نفت ایرانول نیز قیمت انواع روغنهای موتوری بنزینی و دیزلی را از ۱۶۱ هزار تومان به ۲۰۹ هزار تومان افزایش داده است. شرکت نفت سپاهان نیز نرخ انواع روغن موتور تولیدی خود را از ۱۴۹ هزار تومان به ۱۹۴ هزار تومان تغییر داده است.
این شرکتها دلیل اصلی این افزایش قیمت را رشد هزینههای تولید عنوان کردند.
افزایش نرخ ارز، بالا رفتن قیمت خوراک تولید از جمله لوبکات، افزایش بهای مواد افزودنی و مواد اولیه وارداتی، هزینههای بستهبندی و سایر هزینههای مرتبط با تولید، از مهمترین عوامل موثر در افزایش قیمت انواع روغن موتور در کشور بوده است.
بر این اساس، قیمتهای جدید پس از طی مراحل قانونی و دریافت تأییدیههای لازم از مراجع نظارتی، برای اجرا به شرکتهای تولیدکننده ابلاغ شده و در بازار اعمال خواهد شد.
نظر شما