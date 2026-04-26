به گزارش خبرگزاری مهر، «ریچارد هاس» رئیس سابق شورای روابط خارجی آمریکا امروز یکشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: ایران ثابت کرده است که بسیار کارآمدتر و مقاوم‌تر از آن چیزی است که ترامپ تصور آن را می‌کرد.

رئیس سابق شورای روابط خارجی آمریکا در این خصوص اضافه کرد: تقریبا تمام فرضیات او (ترامپ) اشتباه از آب درآمد.

«ریچارد هاس» سپس ادامه داد: استدلال رئیس‌ جمهور مبنی بر اینکه جنگ‌ های دیگر سال‌ها طول کشیده‌ اند و بنابراین ما در ایران تحت فشار زمانی نیستیم، این واقعیت را نادیده می‌ گیرد که بسته شدن تنگه هرمز، اقتصاد ایالات متحده و جهان را در موقعیت غیرقابل دفاعی قرار می‌ دهد.