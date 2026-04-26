۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۲

ریچارد هاس: ایران بسیار کارآمدتر و مقاوم‌تر از تصور ترامپ است

رئیس سابق شورای روابط خارجی آمریکا تصریح کرد: ایران ثابت کرده است که بسیار کارآمدتر و مقاوم‌تر از حدی است که ترامپ تصور آن را می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ریچارد هاس» رئیس سابق شورای روابط خارجی آمریکا امروز یکشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: ایران ثابت کرده است که بسیار کارآمدتر و مقاوم‌تر از آن چیزی است که ترامپ تصور آن را می‌کرد.

رئیس سابق شورای روابط خارجی آمریکا در این خصوص اضافه کرد: تقریبا تمام فرضیات او (ترامپ) اشتباه از آب درآمد.

«ریچارد هاس» سپس ادامه داد: استدلال رئیس‌ جمهور مبنی بر اینکه جنگ‌ های دیگر سال‌ها طول کشیده‌ اند و بنابراین ما در ایران تحت فشار زمانی نیستیم، این واقعیت را نادیده می‌ گیرد که بسته شدن تنگه هرمز، اقتصاد ایالات متحده و جهان را در موقعیت غیرقابل دفاعی قرار می‌ دهد.

