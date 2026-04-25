۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

اظهارات برادرزاده ترامپ درباره جدی بودن زوال عقل وی

برادرزاده رئیس‌جمهور آمریکا، با مقایسه وضعیت فعلی دونالد ترامپ با پدربزرگش گفت: نشانه‌های زوال عقل در او آشکار است و کنترل احساسات و درک موقعیتش را از دست داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مری ترامپ، برادرزاده رئیس‌جمهور آمریکا گفت: پدربزرگم همسن دونالد بود که علائم زوال عقل در وی بروز کرد.

وی خاطرنشان کرد: اینکه این روزها چقدر پدربزرگم را در دونالد می‌بینم، نگران‌کننده است. می‌بینیم که او تقریبا قادر به کنترل احساساتش نیست و اغلب به نظر می‌رسد کاملا از اینکه کجاست، چرا و با چه کسی است، بی‌خبر است.

به گزارش مهر، روانشناسان زیادی تاکنون درباره وجود علائم بیماری های روانی و زوال عقل در رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده اند.

بسیاری از اعضای کنگره آمریکا نیز با زیرسئوال بردن سلامت ذهنی و روانی ترامپ، خواهان استیضاح و برکناری وی شده اند.

    • IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      ترامپ جنایتکار است و هم یک تروریست بوده است.
    • IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      ترامپ جنایتکار مردم ایران را ترور، بمباران و قتل عام کرده است و باید در دادگاه بین المللی محاکمه و مجازات شود.

