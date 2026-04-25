اظهارات برادرزاده ترامپ درباره جدی بودن زوال عقل وی

به گزارش خبرگزاری مهر، مری ترامپ، برادرزاده رئیسجمهور آمریکا گفت: پدربزرگم همسن دونالد بود که علائم زوال عقل در وی بروز کرد.
وی خاطرنشان کرد: اینکه این روزها چقدر پدربزرگم را در دونالد میبینم، نگرانکننده است. میبینیم که او تقریبا قادر به کنترل احساساتش نیست و اغلب به نظر میرسد کاملا از اینکه کجاست، چرا و با چه کسی است، بیخبر است.
به گزارش مهر، روانشناسان زیادی تاکنون درباره وجود علائم بیماری های روانی و زوال عقل در رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده اند.
بسیاری از اعضای کنگره آمریکا نیز با زیرسئوال بردن سلامت ذهنی و روانی ترامپ، خواهان استیضاح و برکناری وی شده اند.
