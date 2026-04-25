به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، یوری کنوتوف کارشناس نظامی روس تاکید کرد، قدرت نمایی کشتی های تندرو ایران در حوزه خلیج فارس به مثابه هشداری برای آمریکا است. ایرانی ها با قایق های تندرو خود در حال قدرتنمایی هستند و این مانند یک زنگ خطر برای پنتاگون به شمار می رود.

وی اضافه کرد، آمریکا با وجود تکنولوژی های پیشرفته خود نمی تواند صدها قایق تندرو کوچک را در خط ساحلی به عرض ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر رصد کند. این قایق ها با وجود حجم کوچکشان امکانات نظامی گسترده ای دارند و می توانند برای نیروی دریایی آمریکا مسئله ساز شوند.

کنوتوف بیان کرد، مجموعه نیروی دریایی آمریکا در حال حاضر نزدیک عمان و در مسافت ۱۰۰ کیلومتری تنگه هرمز قرار دارد اما اگر اعتماد به نفس زیاد باعث شود پنتاگون این گروه را به مکان نزدیک تری اعزام کند قایق های ایرانی فرصت بزرگی برای یک حمله سریع و ویرانگر خواهند داشت. شلیک موشک های ضد کشتی می تواند سامانه های دفاع هوایی و موشکی آمریکا را فرسوده کرده و ضربات دردناکی را برجای بگذارد.