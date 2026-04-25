۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

ای‌بی‌سی: نشانه‌ای درباره اختلاف بر سر تصمیم‌گیری در ایران وجود ندارد

شبکه ای بی سی ادعای ترامپ در خصوص وجود اختلافات و شکاف در سطوح تصمیم گیرنده در ایران را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ای بی سی به نقل از منابع آگاه گزارش داد، دلایل واضح و آشکاری مبنی بر اختلاف و شکاف در تصمیم گیری ها در ایران وجود ندارد.

در این گزارش آمده است، ممکن است اختلافاتی در روش ها وجود داشته باشد.

ای بی سی به نقل از مسئولان آمریکایی و صهیونیستی نیز گزارش داد، مشکل در این نیست که چه کسی در ایران تصمیم می گیرد مشکل در عدم امتیازدهی است.

پیشتر نیز علی‌اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب در امور بین‌الملل در پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: واشنگتن از اختلافات داخلی ایران می‌گوید ولی تنش با لندن بر سر مالویناس و هشدارهای اروپا برای استقلال از امریکا، نشانگر شکاف عمیق در جبهه متحدین سنتی اوست.

لازم به ذکر است که به تازگی ترامپ برای سرپوش گذاشتن بر شکست هایش در منطقه و عدم دستیابی به توافق با ایران مدعی وجود اختلافات در میان مقامات کشورمان شده بود.

