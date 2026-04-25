۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

عراقچی در سفر به پاکستان هیچ مأموریتی در حوزه هسته‌ای ندارد

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد که وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به پاکستان هیچ‌گونه ماموریتی در حوزه گفتگوهای هسته‌ای که از خط قرمزهای اساسی ایران به شمار می‌رود، ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: ‏«در جلسه با خبرنگاران خارجی اشاره کردم که آقای عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان برای گفتگو درباره مناسبات دوجانبه به پاکستان سفر کرده است. ایشان در این سفر هیچ‌گونه ماموریتی در حوزه گفتگوهای هسته‌ای که از خط قرمز های اساسی ایران به شمار می‌رود، ندارد.»

زهرا علیدادی

    • IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      
      
      مذاکرات فقط با ریاست سردار قالیباف
    • IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      
      
      سفر عراقچی به اسلام آباد پاکستان غلط و اشتباه بوده است.
    • IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      
      
      سئوال اینجاست که عراقچی در اسلام آباد پاکستان به دنبال چیست؟
    • IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      
      
      آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار باید خسارت حمله به مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران را بپردازند.
    • IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      
      
      ترامپ جنایتکار مردم ایران را ترور، بمباران و قتل عام کرده است و باید در دادگاه بین المللی محاکمه و مجازات شود.

