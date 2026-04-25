به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: ‏«در جلسه با خبرنگاران خارجی اشاره کردم که آقای عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان برای گفتگو درباره مناسبات دوجانبه به پاکستان سفر کرده است. ایشان در این سفر هیچ‌گونه ماموریتی در حوزه گفتگوهای هسته‌ای که از خط قرمز های اساسی ایران به شمار می‌رود، ندارد.»