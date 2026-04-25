به گزارش خبرنگار مهر، اداره امور خوابگاههای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهرا(س) طی اطلاعیهای از تمدید زمان مراجعه دانشجویان برای برداشتن وسایل شخصی خود از خوابگاهها خبر داد.
در این اطلاعیه با اشاره به درخواستهای مکرر دانشجویان برای تمدید مهلت برداشت وسایل شخصی آمده است:
در صورت پایدار بودن شرایط، دانشجویان میتوانند از فردا یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ تا سهشنبه، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در بازه زمانی ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ به خوابگاههای خود مراجعه کرده و وسایلشان را تحویل بگیرند.
اداره امور خوابگاهها تأکید کرده است با توجه به شرایط فعلی، امکان اسکان در خوابگاه تحت هیچ شرایطی وجود ندارد و دانشجویان باید پس از برداشتن وسایل خود، بلافاصله محل را ترک کرده و به محل سکونت اصلی خود بازگردند.
