به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب نادیان رفیع از پیشرفت ۶۵ درصدی عملیات اجرایی چهار خطه کردن جاده کبودرآهنگ-قیدار خبر داد و اظهار کرد: این پروژه یکی از طرح‌های کلیدی در حوزه راه‌های استان است که با هدف بهبود ارتباطات جاده‌ای، کاهش زمان سفر و افزایش ایمنی تردد طراحی و اجرا شده است.

وی با بیان اینکه جاده کبودرآهنگ-قیدار یکی از مهم‌ترین مسیرهای ارتباطی استان همدان و زنجان به حساب می‌آید، افزود: عملیات اجرایی چهار خطه کردن این مسیر در سه قطعه چهار، پنج و ۶ با سرعت قابل قبولی در حال انجام است.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی همدان ادامه داد: در حال حاضر عملیات اجرایی این قطعات از راه اصلی با سرعت مطلوب پیش می‌رود و پیمانکار پروژه تلاش دارد با تامین اعتبارات لازم، این بخش را هرچه زودتر به مرحله بهره‌برداری برساند.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی قطعه سه این پروژه در مسیر شیرین‌سو به قیدار از ابتدای سال جاری، گفت: طول این قطعه ۶.۵ کیلومتر است و پس از پایان عملیات خاکی و زیرسازی، تمرکز کنونی بر روی آسفالت و ابنیه فنی معطوف شده است.

نادیان رفیع همچنین از پیشرفت ۶۵ درصدی قطعه ۶ خبر داد و بیان کرد: در این قطعه عملیات آسفالت و زیرسازی در جریان بوده و در راستای ارتقای ایمنی، پروژه نصب نیوجرسی در ۲۰ کیلومتر از کل مسیر از سوی پیمانکار در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه از مجموع ۵۷ کیلومتر این مسیر، بیش از ۳۵ کیلومتر (قطعات یک تا پنج) به صورت چهارخطه ساخته شده و در دسترس کاربران قرار دارد، افزود: با ابلاغ اعتبارات لازم، مطالعه مسیر قطعه هفتم نیز به مرحله عملیاتی خواهد رسید.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی همدان تاکید کرد: با بهره‌برداری از این قطعات، ظرفیت ترافیک افزایش یافته، ایمنی محور بهبود پیدا می‌کند و کاهش تصادفات کاهش را در پی دارد و جابه‌جایی محصولات کشاورزی و صنعتی تسهیل خواهد شد.