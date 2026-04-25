کاهش چشمگیر سالک و سل در سیستان و بلوچستان

محمد حسن محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از کاهش چشمگیر موارد ابتلا به بیماری سالک در استان خبر داد و گفت: موارد ابتلا به سالک از یک هزار و ۱۹۹ مورد در سال ۱۳۹۹ به تنها ۳ مورد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این موفقیت بزرگ حاصل تلاشهای جهادی همکاران بهداشت و همکاری مردم بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: استان سیستان و بلوچستان همواره یکی از مناطق با شیوع بالای سالک در کشور بوده، اما با اجرای برنامههای کنترل ناقلین، آموزش همگانی و درمان رایگان بیماران، توانستهایم این بیماری را تا آستانه ریشهکنی پیش ببریم.
محمدی خاطرنشان کرد: همچنین در خصوص بیماری سل، نود و چهار درصد از بیماران شناسایی شده تحت درمان موفق قرار گرفتهاند که این شاخص بالاتر از میانگین کشوری است.
وی همچنین از پوشش نود و پنج درصدی واکسیناسیون در استان خبر داد و گفت: علیرغم همسایگی با افغانستان و پاکستان که کماکان موارد فلج اطفال در آنها گزارش میشود، خوشبختانه هیچ موردی از فلج اطفال در استان نداشتهایم.
وی ابراز داشت: این موفقیت مدیون تلاش شبانهروزی همکاران بهداشت و پوشش صددرصدی واکسیناسیون در مناطق مرزی است.
نظر شما