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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

جایگاه‌های سوخت به‌صورت ۲۴ ساعته فعال هستند

جایگاه‌های سوخت به‌صورت ۲۴ ساعته فعال هستند

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور گفت: جایگاه‌های سوخت در سراسر کشور به‌صورت ۲۴ ساعته فعال هستند و تاکنون هیچ مشکلی در روند سوخت‌رسانی گزارش نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور در یک پیام ویدیویی به فعالیت شبانه‌روزی جایگاه‌ها در سراسر کشور در ایام نوروز اشاره و بیان کرد: شبکه تأمین و توزیع سوخت در آستانه تعطیلات نوروز در وضع عادی قرار دارد و تاکنون مشکلی در هیچ نقطه‌ای گزارش نشده است.

وی بر آمادگی کامل شبکه سوخت‌رسانی برای ایام تعطیلات پیش‌رو تأکید کرد و گفت: روال عادی تأمین و توزیع سوخت در سراسر کشور ادامه دارد و جایگاه‌های سوخت به‌صورت ۲۴ ساعته و شبانه‌روزی فعال هستند و ارائه خدمات انجام می‌دهند، همچنین تمامی همکاران در زنجیره تولید، انتقال و حمل در این زمینه فعالیت می‌کنند.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور با بیان اینکه در اقصی نقاط کشور مشکلی در روند سوخت‌رسانی گزارش نشده است، تصریح کرد: بیشتر مردم نیز فقط در مواقع ضروری به جایگاه‌ها مراجعه می‌کنند و با کاهش مصرف سوخت نیز در این روزها روبه‌رو هستیم.

* فاطمه رفیع زاده میبدی

کد مطلب 6779491

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