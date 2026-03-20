به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور در یک پیام ویدیویی به فعالیت شبانه‌روزی جایگاه‌ها در سراسر کشور در ایام نوروز اشاره و بیان کرد: شبکه تأمین و توزیع سوخت در آستانه تعطیلات نوروز در وضع عادی قرار دارد و تاکنون مشکلی در هیچ نقطه‌ای گزارش نشده است.

وی بر آمادگی کامل شبکه سوخت‌رسانی برای ایام تعطیلات پیش‌رو تأکید کرد و گفت: روال عادی تأمین و توزیع سوخت در سراسر کشور ادامه دارد و جایگاه‌های سوخت به‌صورت ۲۴ ساعته و شبانه‌روزی فعال هستند و ارائه خدمات انجام می‌دهند، همچنین تمامی همکاران در زنجیره تولید، انتقال و حمل در این زمینه فعالیت می‌کنند.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور با بیان اینکه در اقصی نقاط کشور مشکلی در روند سوخت‌رسانی گزارش نشده است، تصریح کرد: بیشتر مردم نیز فقط در مواقع ضروری به جایگاه‌ها مراجعه می‌کنند و با کاهش مصرف سوخت نیز در این روزها روبه‌رو هستیم.

* فاطمه رفیع زاده میبدی