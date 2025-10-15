سومین جشنواره انار دزپارت؛ طعم شیرین فرهنگ در دل زاگرس

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره انار دزپارت با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی، کشاورزی و گردشگری منطقه، روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه در بخش قارون، تنگه قاف شهرستان دزپارت برگزار خواهد شد.
این جشنواره که همزمان با فصل برداشت انار برگزار میشود با شعار «با طعم شیرین انار و رنگ سرخ فرهنگ» میزبان علاقهمندان به آئینهای بومی و طبیعتگردی خواهد بود.
در دل طبیعت زاگرس و در کنار مردم دزپارت، برنامههایی چون اجرای موسیقی محلی، برپایی غرفههای صنایعدستی و محصولات بومی، نمایش آئینهای سنتی و عرضه فرآوردههای اناری در دستور کار قرار دارد.
جشنواره انار دزپارت در سالهای گذشته با استقبال چشمگیر گردشگران و اهالی منطقه همراه بوده و امسال نیز با تقویت زیرساختهای محلی، انتظار میرود شور و نشاطی تازه به فضای فرهنگی و اقتصادی منطقه ببخشد.
