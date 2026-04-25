حجت‌الاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جشنواره استانی «زندگی با آیه‌ها به وقت مقاومت» در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و اظهار کرد: کلان‌پروژه زندگی با آیه‌ها در طول سال و به فراخور مناسبت‌ها و شرایط خاص اجرایی می‌شود که باتوجه به شرایط کنونی کشورمان، پنج آیه ناظر به موضوع مقاومت در جشنواره استانی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه جشنواره استانی زندگی با آیه‌ها به وقت مقاومت ویژه نوجوانان اجرا می‌شود، ادامه داد: نوجوانان علاقه‌مند به تولید محتواهای چندرسانه‌ای در قالب‌های نقاشی، خطاطی، پادکست، عکس‌نوشته، تولیدات هوش مصنوعی و کلیپ می‌توانند ناظر به آیات منتخب و اعلام شده، آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

وی تصریح کرد: نوجوانان تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه فرصت دارند آثار خود را به شماره ۰۹۱۳۲۸۴۱۶۶۰ در پیام‌رسان شاد یا ایتا ارسال کنند؛ در هر رشته به سه نفر برتر جوایز نفیسی اهدا می‌شود.

منصوری در خصوص آیات منتخب جشنواره استانی زندگی با آیه‌ها به وقت مقاومت، گفت: این آیات شامل آیه ۱۳۹ سوره آل‌عمران، ۴۰ حج، ۲۱۶ و ۲۵۰ بقره و ۵ انشراح است.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: پنج آیه یاد شده محور تمام فعالیت‌های تبیینی و بصیرتی موسسات قرآنی و خانه‌های قرآن در شرایط کنونی قرار گرفته است.

منصوری با اشاره به اینکه پیش از این نیز جشنواره تیمی سفیران آیه‌ها ویژه نوجوانان برای اوقات فراغت تابستان سال گذشته برگزار شده بود، ادامه داد: ۳۰۰ تیم در قالب تیم‌های ۳ تا ۵ نفره شرکت کردند که در نهایت، ۱۴ تیم برگزیده شدند و در ولادت امام رضا (ع) جوایز خود را در هر شهرستان دریافت می‌کنند.

وی گفت: نوجوانان شهرستان‌های لردگان و خانمیرزا بیشترین مشارکت و برندگان در جشنواره تیمی سفیران آیه‌ها داشتند که برندگان، طی مراسمی در این شهرستان‌ها مورد تجلیل قرار می‌گیرند.