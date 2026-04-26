سیروس همتی نویسنده و کارگردان نمایش «ویلا» که پیش از آغاز جنگ رمضان در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه بود و اجرای آن به دلیل شرایط جنگی متوقف شد، درباره از سرگیری اجراهای این اثر به خبرنگار مهر گفت: قرار است از روز سهشنبه ۸ اردیبهشت اجراهای نمایش «ویلا» را از سر بگیریم و تا ۱۹ اردیبهشت به اجرای خود ادامه دهیم.
وی درباره تغییراتی که بعد از توقف اجراهای «ویلا» شکل گرفته است، افزود: به دلیل اینکه ۵۵ روز فاصله میان توقف و از سرگیری اجراهای نمایش افتاده است مجبور به جایگزینی و تغییر یک بازیگر شدم و این تنها تغییری بود که در اجراهای جدید رخ داده است.
همتی درباره دلایل از سرگیری اجراهای «ویلا» با توجه به شرایط نامناسب تبلیغات و فروش تئاترها، تأکید کرد: انگیزه اصلی من برای از سرگیری اجراهای «ویلا» ۲ چیز است؛ اول حمایت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد، معاون هنری وزیر و اداره کل هنرهای نمایشی از اجراهایی که به دلیل شرایط دی سال گذشته و جنگ رمضان متوقف شدند. دلیل دوم هم دیدهشدن نمایش توسط هنرمندان و مخاطبان بیشتر است.
وی اظهار کرد: به دلیل شرایط پساجنگ تماشاگر کم خواهیم داشت ولی تلاش میکنیم علیرغم شلوغی و سختی رفت و آمد در شرایط فعلی، مخاطبان را جذب کنیم.
این هنرمند تئاتر در ادامه سخنان خود به وضعیت حریم مجموعه تئاتر شهر اشاره و تصریح کرد: تئاتر شهر مانند زندان آلکاتراز محصور شده است. معلوم و مشهود است که اگر تئاتر در سبد خانوادهها جایی داشت الان به یقین میگویم که دیگر هیچ جایی ندارد. برخی مسئولان خوشحال میشوند که تئاتر نداشته باشیم. تئاتر شهر در ۳ سال اخیر شبیه زندان شده و از همه اجتماع پیرامون خود به واسطه قطعات آهنی و حلبی مجزا است.
همتی درباره دیگر فعالیتهای خود، توضیح داد: رمانی را با نام موقت «سرمدیها» نوشتهام که بهگونهای معلق بین رمان و داستان است و به موضوع جنگ رمضان و موشکباران تهران میپردازد. در ایام جنگ تحمیلی رمضان در تهران بودم و به محلهای اصابت میرفتم و در جریان لحظه لحظه اتفاقات از دور و نزدیک بودم. تلاش کردم تمام دیدهها و شنیدههای خود از ۵۵ روز جنگ تحمیلی را با مخاطبان به اشتراک بگذارم.
وی یادآور شد: از روی این رمان طرح یک مینی سریال هم دارم تا برای ساخت به تلویزیون یا فضای نمایش خانگی ارائه دهم. برای این طرح شبانهروز زحمت کشیدم.
این هنرمند سینما، تئاتر و تلویزیون در پایان یادآور شد: احساس میکنم با توجه به اینکه آحاد مردم فضای جنگ رمضان را تجربه کردهاند، کتاب «سرمدیها» بتواند رضایت خاطر خوانندگان را فراهم کند. روایت داستان این کتاب چاشنی طنز هم دارد تا انرژی مخاطبان را برای مواجهه با واقعیت و تلخکامی قصه افزایش دهد.
