  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

شرکت تاج در کنگره AFC به میزبانی کانادا

رئیس فدراسیون فوتبال با دریافت ویزای کانادا در کنگره سالانه فیفا شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال، هفتاد و ششمین کنگره سالانه فیفا به میزبانی ونکوور کانادا، از چهارشنبه تا جمعه هفته جاری (۹ تا ۱۱ اردیبهشت) برگزار می‌شود که نمایندگان فوتبال ایران نیز حضور خواهند داشت.

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال گفت: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و نایب‌رئیس AFC ویزای کانادا را دریافت کرده اند. تاج عضر امروز همراه با هدایت ممبینی دبیرکل و حامد مؤمنی، معاون دبیرکل فدراسیون به صورت زمینی راهی وان ترکیه شده تا از این طریق خودش را به محل برگزاری کنگره برساند.

وی افزود: برای کادر تیم ملی ایران نیز درخواست ویزای کانادا شده است تا در صورت صعود به دور حذفی ، هرگونه احتمالی را با توجه به محل برگزاری بازی در نظر گرفته باشیم.

کد مطلب 6810895

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها