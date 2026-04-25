تیزر فیلم «خط نجات» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، «خط نجات» به کارگردانی وحید موساییان و تهیه‌کنندگی آزیتا موگویی تریلری سیاسی - عاشقانه در دوران پهلوی دوم است که داستانی متفاوت از وطن‌فروشی و وطن‌پرستی را روایت می‌کند.

امیر آقایی، مصطفی زمانی، پگاه آهنگرانی، لادن مستوفی، آرمین رحیمیان، مجید مظفری و حسین سلیمانی از جمله بازیگران این فیلم هستند.

تیزر فیلم توسط روح‌الله موحدی و حسین‌رضا بیانوندی ساخته شده است و پخش آن را موسسه بهمن سبز برعهده دارد.

«خط نجات» یکی از سه محصول بنیاد سینمایی فارابی است که در ایام جنگ تحمیلی سوم، در اکران نوروز ۱۴۰۵ روی پرده سینماها رفت.

تعدادی از عوامل فیلم سینمایی «خط نجات» عبارتند از نویسندگان: وحید موساییان و مهدی سجاده‌چی، تدوین: بهرام دهقانی، مدیر فیلمبرداری: محمد عزتخواه، محسن فلاحی، موسیقی: فریدون شهبازیان، طراح چهره‌پردازی: عبدالله اسکندری، مدیر صدابرداری: محمد شاه‌وردی، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، جلوه‌های ویژه بصری: علی تصدیقی، طراح صحنه و لباس: آنا ثانی، سرمایه گذاران: بنیاد سینمایی فارابی، مهدیس مقدم‌فر، کمپانی ناوک، آزیتا موگویی.