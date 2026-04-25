۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۵

۵۰ چهره پیشکسوت و فعال نمایش‌های رادیویی مدرک هنری دریافت کردند

به مناسبت روز ملی رادیو، مدیرکل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش از اعطای مدارک تخصصی هنری به ۵۰ چهره پیشکسوت این عرصه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، محسن سوهانی مدیرکل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش، با اعلام خبری به مناسبت روز رادیو گفت: پس از جلسات فشرده و پیگیری‌های مستمر، پرونده بیش از ۷۰ نفر از هنرمندان رادیو بررسی شد و در نهایت ۵۰ چهره پیشکسوت و به‌ویژه فعالان برجسته نمایش‌های رادیویی موفق به دریافت مدارک هنری معادل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری شدند. این اتفاق یک دستاورد بزرگ برای تکریم زحمات هنرمندان این عرصه و حل مسائل اداری آنان به شمار می‌رود.

سوهانی ضمن ارج نهادن به تلاش‌های صورت‌گرفته، از زحمات محمدمهدی احمدی مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و به‌ویژه ابوالفضل صادقی‌نژاد نماینده وزیر و دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان کشور، تشکر ویژه کرد.

وی افزود: این عزیزان با همراهی و جلسات متعدد و فشرده، زمینه‌ساز این تحول بزرگ شدند. بی‌تردید حمایت‌های صادقی‌نژاد نقش کلیدی در تسریع فرآیند ارزشیابی و اعطای مدارک هنری به هنرمندان رادیو نمایش داشت.

مدیرکل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش تأکید کرد: مقرر شده به‌زودی طی مراسمی باشکوه با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از هنرمندان، این مدارک هنری به پیشکسوتان و چهره‌های شاخص رادیو نمایش اعطا شود.

سوهانی در پایان گفت: این رویداد را می‌توان گامی مؤثر در جهت مهارت‌محوری و عدالت هنری در کشور ارزیابی کرد.

عطیه موذن

