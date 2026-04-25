۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

اولتیماتوم کاظمی؛ بازسازی مدارس تا شهریورماه تمام شود

اولتیماتوم کاظمی؛ بازسازی مدارس تا شهریورماه تمام شود

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: تمامی مدارس نیازمند بازسازی موظف‌اند پیش از آغاز سال تحصیلی جدید آماده ارائه خدمات به دانش‌آموزان باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش امروز، شنبه ۵ اردیبهشت ماه در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه، با اشاره به ضرورت هماهنگی در اجرای برنامه‌های آموزشی، گفت: هیچ کلاس درسی نباید تعطیل شود و فرآیند آموزش باید به‌صورت کامل و منظم در بستر آموزش مجازی ادامه یابد.

وی با بیان این‌که در هر مدرسه باید حداقل یک نیروی پاسخگو برای امور اداری و ارتباط با دانش‌آموزان، معلمان و اولیا حضور داشته باشد، افزود: استمرار خدمات آموزشی به صورت مجازی و اداری مدارس یک ضرورت اساسی است و نباید در این روند وقفه ایجاد شود.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر این‌که مأموریت اصلی این وزارتخانه استمرار آموزش باکیفیت است، تصریح کرد: نظارت بر عملکرد مدارس و معلمان باید با دقت و جدیت انجام شود و هیچ‌گونه تعلل در برگزاری کلاس‌های آموزش مجازی پذیرفتنی نیست.

کاظمی همچنین با اشاره به سیاست‌های عدالت آموزشی، گفت: اجرای طرح‌های کیفیت‌بخشی و نهضت توسعه عدالت آموزشی از برنامه‌های اصلی وزارت آموزش‌وپرورش است و این موضوع با جدیت در سطح کشور دنبال می‌شود.

وی در ادامه بر ضرورت آمادگی برای سال تحصیلی جدید تأکید کرد و افزود: پروژه مهر و ساماندهی نیروی انسانی با برنامه‌ریزی دقیق در دستور کار استان‌ها قرار گیرد و تمامی مدارس نیازمند بازسازی باید تا پایان شهریور آماده بهره‌برداری شوند.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین بر اهمیت هفته معلم تأکید کرد و گفت: بزرگداشت مقام معلم باید با رویکردی شایسته و در شأن فرهنگیان برگزار شود و از ظرفیت معلمان نمونه و معلمان شهید در این برنامه‌ها استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت رسانه ملی برای تبیین دستاوردها، تأکید کرد: معلمان و مدیران آموزشی نقش مؤثری در تبیین دستاوردها و اهداف نظام تعلیم و تربیت در سطح ملی دارند.

براساس گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در پایان این نشست، از پوستر هفته معلم رونمایی شد؛ طرحی نمادین با محوریت جایگاه معلم در نظام آموزشی کشور که با استقبال حاضران همراه شد.

کد مطلب 6810921

