۲۴ هزار دانش آموز استان بوشهر در طرح ایران دیجیتال ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح ایران دیجیتال از طریق آموزش رایگان مهارت‌های برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی و ارتقاء سواد دیجیتال در بین دانش‌آموزان متوسطه اول استان اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۴ هزار دانش آموز از استان بوشهر در طرح ایران دیجیتال ثبت نام کرده اند افزود: هدف اصلی این طرح، توانمندسازی دیجیتال نسل آینده و گسترش عدالت آموزشی در کشور است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر بیان کرد: آموزش ها در قالب بازی طراحی شده اند و در پایان هر مرحله به دانش آموزانی که در آزمون نهایی و چالش ها شرکت و رتبه کسب کنند جوایزی تعلق می گیرد.

وی تصریح کرد: برای برگزیدگان دوره‌ها، جوایزی نظیر لپ‌تاپ، گوشی همراه و دوره‌های کارآموزی و کارگاه های عملی در شرکت‌های فناوری استان نیز در نظر گرفته شده است.

سملیان خاطر نشان کرد: ایران دیجیتال با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری مشترک وزارت آموزش و پرورش در حال اجرا می‌ باشد. علاقه مندان می توانند از طریق نصب اپلیکیشن ایران دیجیتال در این طرح ثبت نام و شرکت کنند.

وی افزود: مسابقه بومی کد طرح ایران دیجیتال تا ۱۵ اردیبهشت ماه در سطح کشور تمدید شد. در این مسابقه، دانش آموزان با استفاده از تکنولوژی و کدنویسی، برای پیشرفت استان خود ایده ارائه می دهند. ایده های واقعی درخصوص فرصت ها و چالش های شهر و استان خود، بر اساس معیارهای «بر مبنای تکنولوژی بودن»، «خلاق بودن» و «اجرایی بودن» بررسی و انتخاب می شوند.

سملیان تصریح کرد: دانش آموزان با ثبت نام در ایران دیجیتال و شروع آموزش پایتون می توانند در این مسابقه بزرگ مشارکت و جوایز ارزنده ای دریافت کنند.