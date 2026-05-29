به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس ذاکری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان جاسک با اشاره به نیاز جدی انسان امروز به آرامش، اظهار کرد: آرامش یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشر در زندگی کنونی است و بدون آن، انسان حتی مفهوم واقعی خوشبختی را نیز درک نخواهد کرد.

وی افزود: برخورداری از ثروت، امکانات و موقعیت اجتماعی بدون آرامش، نمی‌تواند انسان را به سعادت و کمال واقعی برساند و فرد در چنین شرایطی مسیر رشد و تعالی خود را گم خواهد کرد.

امام جمعه جاسک ایمان به خداوند متعال را مهم‌ترین عامل ایجاد آرامش در زندگی دانست و بیان کرد: هرگاه ایمان حقیقی در دل انسان شکل بگیرد، آرامش و اطمینان قلبی نیز حاصل خواهد شد؛ همان حقیقتی که قرآن کریم از آن به سکینه الهی تعبیر کرده است.

حجت‌الاسلام ذاکری همچنین ذکر و یاد خدا را از دیگر عوامل آرامش‌بخش عنوان کرد و گفت: یاد خداوند، اضطراب‌ها و نگرانی‌های انسان را کاهش می‌دهد و دل را به آرامش می‌رساند.

وی با اشاره به برخی عوامل سلب‌کننده آرامش در جامعه امروز تصریح کرد: نگرانی نسبت به آینده، احساس ضعف در برابر مشکلات، وابستگی شدید به دنیا، توقع بی‌جا از دیگران و احساس بی‌هدفی از جمله عواملی است که آرامش روحی انسان را تهدید می‌کند.

خطیب جمعه جاسک تأکید کرد: در برابر همه این نگرانی‌ها، توکل و توجه به خداوند می‌تواند آرامش و امید را در دل انسان تقویت کرده و مسیر حرکت به سوی سعادت را هموار کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، وحدت و انسجام ملی را موهبتی الهی توصیف کرد و افزود: شکل‌گیری همدلی و اتحاد حول پرچم جمهوری اسلامی ایران تنها یک مسئله سیاسی نیست، بلکه نعمتی بزرگ است که حفظ آن وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود.

امام جمعه جاسک با بیان اینکه وحدت، مهم‌ترین عامل غلبه بر دشمنان است، خاطرنشان کرد: هر اقدامی که موجب تقویت انسجام ملی و اقتدار کشور شود، در مسیر تقوا و منافع ملت قرار دارد و در مقابل، اختلاف و تفرقه، خواست دشمنان انقلاب اسلامی است.

حجت‌الاسلام ذاکری ادامه داد: ایجاد دوقطبی‌های کاذب، دامن زدن به شایعات و انتشار اخبار تفرقه‌انگیز در فضای مجازی، بستر سوءاستفاده دشمن را فراهم می‌کند و جامعه را از مسیر پیشرفت دور می‌سازد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرهیز از اختلافات بی‌ثمر، گفت: اختلاف‌نظر در مسائل مختلف طبیعی است اما نباید این تفاوت دیدگاه‌ها به تنش، نزاع و شکاف در جامعه منجر شود.

امام جمعه جاسک همچنین «الله‌اکبر» را رمز پیروزی ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی دانست و اظهار کرد: این شعار الهی تنها یک ذکر زبانی نیست، بلکه نشانه ایمان و باور به قدرت خداوند است؛ باوری که زمینه پیروزی انقلاب اسلامی، موفقیت در دفاع مقدس و ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تحریم‌ها را فراهم کرده است.

وی افزود: اعتقاد به اینکه قدرت الهی فراتر از همه قدرت‌های مادی و نظامی است، روحیه مقاومت و ایستادگی را در میان ملت‌های مسلمان تقویت می‌کند.

حجت‌الاسلام ذاکری در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و روند مذاکرات، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در مسیر حفظ عزت و منافع ملی حرکت می‌کند و اجازه نخواهد داد حقوق ملت ایران نادیده گرفته شود.

وی با بیان اینکه تیم مذاکره‌کننده کشور با پشتوانه ملت در حال پیگیری مطالبات ملی است، خاطرنشان کرد: آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران از جمله حقوق مسلم ملت به شمار می‌رود که باید در روند مذاکرات مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه جاسک همچنین به جایگاه راهبردی تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: امروز نقش جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت منطقه بیش از گذشته مورد توجه جهانیان قرار گرفته و بسیاری از کشورها به این واقعیت رسیده‌اند که امنیت این منطقه بدون نقش‌آفرینی ایران امکان‌پذیر نیست.

وی در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی، حمایت مردم و اقتدار ملی، مسیر دفاع از حقوق ملت را با قدرت ادامه خواهد داد.