نشست مجازی علمای شیعه و سنی در اشکنان علیه حملات به کشورهای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، علمای شیعه و سنی ظهر چهارشنبه در بستر مجازی به اظهارنظر، تحلیل و تبیین موضوع تجاوز به کشورهای اسلامی و وظایف مسلمانان پرداختند.

سید عدنان حسینی، امام جمعه اهل سنت کال اشکنان با استناد به آیاتی از قرآن کریم به تحلیل و تبیین موضوع پرداخت و با اشاره به جنگ ترکیبی دشمنان علیه نظام و تاریخچه تحریم‌های ظالمانه و همچنین تحمیل جنگ‌های اخیر گفت: طبق قانون بین‌الملل و اصول انسانی، این تجاوزات محکوم است.

حجت الاسلام احمد روشن به عنوان کارشناس و کنش‌گر فعال از سه منظر دین، عقل و حقوق بین‌الملل ارائه بحث کردند و به نقل از رهبر شهید گفت: هزینه سازش و تسلیم بسیار بیشتر از جنگ است .

شیخ مصطفی مرادی، امام جمعه اهل سنت ده نو نیز با اشاره به مبحث مهم دشمن‌شناسی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم و سیره نبوی در ارتباط با موضوع دشمنی یهود با اسلام و وظایف مسلمانان وحدت، پشتیبانی از نیروهای مسلح،صبر و استقامت، رعایت اخلاق راتبیین کرد.

در پایان حجت‌الاسلام سید احمد پارسا، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اشکنان با توجه به پیشینه تقابل حق و باطل تصریح کرد: قرآن ماهیت یهود را با «لن ترضی عنک الیهود و النصاری» مشخص کرده‌ است.