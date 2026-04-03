حجتالاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیامهایی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی منتشر میشود،آشتی با آیات الهی بوده و روایتگر پیوندی است که میان وظیفه انسان بر زمین و فرمان الهی قرار میگیرد. در همین راستا به بررسی این پیوند دینی-اجتماعی میپردازیم؛ پیوندی که به آن «آب و آینه و آفتاب» را نام نهادهاند.
وی ادامه داد: در روز ۱۲ فروردین ۱۴۰۵، روز جمهوری اسلامی و روز طبیعت، پیامی از سوی مقام معظم رهبری منتشر شد که سرآغاز آن با آیه قرآن آغاز میگردد: «هُوَ اَنشَأکُم مِنَ الارضِ وَاستَعمَرَکُم فیها». این آیه که در دل خود مفهوم عظیم خلافت انسان بر زمین نهفته است، نقطه آغازیست برای سخنی که با اشاره به قهرمانی ملت ایران در حماسه و غیرت، نگاهی به روزگار میافکند. در این روزها، دشمنان زبون و بیرحم که حد و مرزهای انسانی، اخلاقی و حیاتی را در دَدمنشی خود درنوردیدهاند، حتی فضاهای طبیعی و زیستمحیطی میهن عزیز را نیز مورد هجوم قرار دادهاند؛ اما ایران با حرکتی در مسیر آبادانی و ساختن آیندهای درخشان، در برابر این تهاجم ایستادگی میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: از جمله کارهای پسندیدهای که در این پیام به آن اشاره شده، مشارکت آحاد مردم در همه شهرها و روستاها با کمک یکدیگر و هماهنگی دستگاههای مربوطه است تا از روز طبیعت تا پایان بهار، خصوصاً روزهای فروردین ماه، به کاشت درختان مثمر و مراقبتهای بعدی مورد نیاز بپردازند. این حرکت زیستمحیطی، مصداق عینی آیه «هُوَ الَّذِی جَعَلَکُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ» است که انسان را جانشین خدا در زمین معرفی میکند و وظیفهی آبادانی و پرهیز از فساد را به او محول میدارد.
حجتالاسلام ولدان افزود: در ادامه پیام رهبر معظم انقلاب، به حادثه غمانگیز کشتن نونهالان مدرسه شجره طیبه توسط کودککشهای آمریکایی و صهیونیستی اشاره میشود که با مفاهیم قرآنی «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ ... فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا» پیوند خورده است. در برابر این ظلم، ملت ایران به نیّت همه شهدا و خصوصاً شهدای جنگ تحمیلی سوم، نهال امید را در پهنه سرزمین خود غرس میکند تا هر یک از این نهالها در سالهای آینده به شجرهای طیبه و درختی پرثمر تبدیل شود.
وی ادامه داد: این تمثیل شجره طیبه که مستقیماً از آیات قرآن الهام گرفته شده، در آیهی «مَثَلُ کَلِمَةٍ طَیِّبَةٍ کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ» بازتاب دارد. این درخت پاک که ریشهای ثابت دارد و شاخههایی در آسمان، مانند انسانهای صالح و اندیشههای پاک است که «تُؤْتِی أُکُلَهَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا».
حجتالاسلام ولدان با بیان اینکه مضمون امید و رحمت الهی نیز در فرازهای مختلف پیام رهبری به وضوح دیده میشود، گفت: مضمونی که در آیات «وَلَا تَیْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ» و «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا» بیان میشود. در این باور قرآنی، مؤمنان حتی در سختیها نیز امید به آینده و رحمت الهی دارند و این همان روحیهای است که ملت ایران را در برابر تهاجم دشمنان سرسخت نگه میدارد.
وی ادامه داد: این پیوند میان پیام رهبری و آیات قرآن، در تمام سطوح خود نشان میدهد که وظیفه انسان در زمین، چه از کشتن بیگناهان نهی شده و چه به کاشت درختان و باغها تشویق گردیده است، مستقیماً از فرمانهای آسمان الهام گرفته شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس خاطرنشان کرد: سخنان رهبر معظم انقلاب به عنوان بخشی از مجموعه «آب و آینه و آفتاب» که نامی است بر تمام پیامهای رهبری که توصیف قرآنی دارند، روایت میکند که چگونه آیات الهی در کلمات مقام معظم رهبری جاری میشود و نقشهی راهی برای زندگی دنیوی و اخروی انسان ایرانی ترسیم میکند.
نظر شما