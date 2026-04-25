بیش از ۱۷۰۰ نفر در نخستین ماه در خراسان جنوبی موفق به اهدای خون شدند

کامبیز مهدی زاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای فروردین ماه امسال تا پایان آن ۲ هزار و ۷۷ نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال خون استان مراجعه کرده اند.
وی با بیان اینکه از این تعداد هزار و ۸۸۷ نفر آقا و ۱۹۵ نفر خانم بودند افزود: ۴۱۷ نفر نیز برای نخستین بار مراجعه کردند.
مدیرکل انتقال خون خراسانجنوبی ادامه داد: از این تعداد مراجعه کننده هزار و ۷۰۵ نفر موفق به اهدای خون شدند.
مهدی زاده گفت: در مجموع در سال گذشته نیز ۲۹ هزار و ۶۷۱ نفر مراجعه کننده داشتیم که از این تعداد ۲۶ هزار و ۸۲۴ نفر آقا و دو هزار و ۸۴۷ نفر خانم بودند.
مدیرکل انتقال خون خراسانجنوبی اظهار کرد: از این تعداد۲۳ هزار و شش نفر موفق به اهدای خون شدند.
وی بیان اینکه اهداکنندگان خون در حقیقت سربازان گمنام جبهه سلامت هستند، افزود: خونهای اهدا شده در این مدت علاوه بر تامین نیاز بیماران خاص و عملهای جراحی، به عنوان یک ذخیره استراتژیک برای شرایط اضطراری در مراکز درمانی و بیمارستانهای مرزی ذخیره میشود.
