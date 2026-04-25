شهردار اسلامشهر:بلوار الغدیر به مدت سه روز مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حمیدی، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات انسداد بلوار الغدیر اسلامشهر، اظهار کرد: با توجه به حجم گسترده اقدامات عمرانی و لزوم تأمین ایمنی شهروندان، مسیر مذکور از ساعات اولیه بامداد روز شنبه ۵ اردیبهشت جاری، در هر دو جهت بسته شده و تردد از مسیرهای جایگزین صورت می‌گیرد.

وی افزود: عملیات اجرایی این تقاطع که در محدوده خیابان امام سجاد(ع) تا بلوار گل‌ها واقع شده، با تصویب شورای ترافیک شهرستان انجام می‌شود و تلاش می‌شود حداکثر طی ۷۲ ساعت، فرایند بارگذاری عرشه پل به پایان برسد.

حمیدی با تأکید بر نقش مؤثر این پروژه در ارتقای ایمنی عبورومرور و کاهش ترافیک و تصادفات، عنوان کرد: پیمانکار مربوطه با بهره‌گیری از تمامی تجهیزات و نیروهای خود، در حال اجرای عملیات‌ است و خوشبختانه اطلاع‌رسانی لازم از طریق نصب تابلوهای هشداردهنده و ظرفیت‌های موجود انجام شده که به روان شدن نسبی ترافیک در معابر مجاور کمک کرده است.

شهردار اسلامشهر در ادامه ضمن عذرخواهی از شهروندان به‌دلیل بروز نارضایتی احتمالی ناشی از انسداد مسیر، تصریح کرد: مدیریت شهری همواره بر این نکته تأکید دارد که کمترین اختلال در آمدوشد روزمره مردم ایجاد شود و در این پروژه نیز با پیش‌بینی معابر دسترسی، بخشی از دشواری‌ها برطرف گردیده است.

وی در پایان با قدردانی از همکاری و همراهی ساکنان منطقه، از آنان درخواست کرد: در روزهای اجرای این پروژه، در صورت امکان از تردد غیرضروری با خودروهای شخصی پرهیز کرده و تا حد امکان از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده نمایند.