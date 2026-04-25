به گزارش خبرنگار مهر، مهرام روانبخش پیش از ظهر امروز شنبه در نشست با نمایندگان تعاونیها، کارشناسان حوزه بازرگانی و مسئولان مربوطه اظهار کرد: محدودیتهای مبادلات مرزی و مشکلات اجرایی تعاونیها، روند خدمترسانی به مرزنشینان را با چالش مواجه کرده و رفع این موانع نیازمند تسریع در فرایندهای اداری است.
وی افزود: تعاونیهای مرزنشینان نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تثبیت جمعیت در نواحی مرزی دارند و حل مشکلات آنها بهطور مستقیم بر افزایش رفاه و رونق معیشت مرزنشینان اثر میگذارد، بنابراین باید با نگاه حمایتی و برنامهریزی دقیق به این حوزه پرداخته شود.
مدیرکل صمت خوزستان با ارائه چند راهکار پیشنهادی توضیح داد: تسهیل شرایط مبادلات مرزی، رفع موانع اداری، تقویت ارتباط تعاونیها با بخش خصوصی، بهروزرسانی مجوزها و استفاده از ظرفیتهای تجاری منطقه از جمله اقداماتی است که میتواند به بهبود کارکرد این مجموعهها کمک کند.
وی گفت: اجرای مؤثر این اقدامات نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مرتبط است و بدون همافزایی، بخشی از مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.
روانبخش در پایان تأکید کرد: تداوم جلسات کارشناسی و پیگیری مستمر مسائل تعاونیهای مرزنشینان ضروری است و هدف اصلی ما ایجاد مسیرهای پایدار برای بهبود اقتصاد خانوارهای مرزنشین و حمایت از فعالیتهای قانونی و سازنده آنهاست.
