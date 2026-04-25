گلباران مزار شهدا به مناسبت هفته کار و کارگر در استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فلاح نژاد مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز همزمان با اولین روز هفته کار و کارگر با همراهی مسئولان وتشکلات کارگری، با حضور در مزار شهدای گلگون کفن امام زاده محمد (ع)، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

مسئولان با حضور در گلزار شهدا ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان بویژه شهدای کارگری، شهدای جنگ رمضان و شهدای امنیت و اقتدار با اهدای گل و غبار روبی قبور مطهر شهدا وقرائت فاتحه یاد وخاطره شهدای گلگون کفن میهن اسلامی را گرامی داشتند.

فلاح نژاد در آیین گلباران وغبارروبی مزار شهدا گفت: تکریم و تعظیم ارزش‌های الهی و پاسداشت مقام شهدا به ویژه شهدای کارگر و شهدای مظلوم جنگ رمضان در استان البرز به عنوان اولین برنامه بزرگداشت هفته کارگر در سراسر استان با حضور خدمتگزاران جامعه کار و تولید، تشکل‌های کارگری، کانون بازنشستگان شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و بسیج کارگری برگزار شد.

وی افزود: عزت و سربلندی ایران عزیز اسلامی ما مرهون فداکاری همین شهداست، اگر امروز در جهان ندای حق طلبی و پرچم دفاع از مظلوم و ایستادگی مقابل حکومت‌های ظالم بلند است، به مدد خون‌های پاک شهیدان است و این عزت ما در جهان وامدار شهدای عزیز است.