به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت شیرین تعاونی (خالقی)، کتابدار، پژوهشگر، مترجم و از همکاران پیشین سازمان اسناد و کتابخانه ملی، غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با صدور پیامی این ضایعه را تسلیت گفت. متن پیام رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به شرح زیر است:

«درگذشت سرکار خانم شیرین تعاونی (خالقی)، کتابدار، پژوهشگر و مترجم برجسته، موجب تاثر و تالم فراوان شد. ایشان از جمله چهره‌های اثرگذار در تدوین و ترویج استانداردهای کتابداری در ایران بودند که آثار و تلاش‌های علمی‌شان نقش مهمی در ارتقای نظام سازماندهی و تجهیز کتابخانه‌ها ایفا کرده است.

حضور و فعالیت علمی ایشان در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، به‌ویژه در جایگاه عضو هیات علمی این مجموعه، سهمی ماندگار در شکل‌گیری و ارتقای دانش کتابداری کشور بر جای گذاشته است. اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان، جامعه کتابداری و اطلاع‌رسانی کشور و همکاران سازمان، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.»

شیرین تعاونی (خالقی) از جمله چهره‌های فعال در تدوین استانداردهای کتابخانه‌ای در ایران بود و آثار او در حوزه سازماندهی، تجهیزات و خدمات کتابخانه‌ای، به عنوان منابع مرجع مورد استفاده قرار گرفته است. وی همچنین در حوزه ترجمه، آثاری از نویسندگان برجسته ادبی و تخصصی را به فارسی برگردانده است.