به گزارش خبرنگار مهر، در حالی‌که بازارهای جهانی طلا طی هفته گذشته با روندی نزولی مواجه بودند، بازار داخلی ایران مسیر متفاوتی را طی کرد و شاهد افزایش قیمت‌ها در اغلب بخش‌ها بود؛ وضعیتی که بیش از هر چیز تحت تأثیر عوامل داخلی از جمله نوسانات ارزی و فضای سیاسی و اقتصادی کشور قرار دارد.

بررسی روند بازار از روز شنبه ۲۹ فروردین‌ماه تا پنجم اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد که اونس جهانی طلا در این بازه زمانی با کاهش قابل توجه ۱۳۷ دلاری همراه بوده و در نهایت به سطح ۴۷۱۸ دلار رسیده است. این افت قیمت در شرایطی رخ داده که معمولاً کاهش بهای جهانی طلا می‌تواند سیگنالی برای کاهش قیمت در بازارهای داخلی باشد، اما در کشور شرایط متفاوتی رقم خورده است.

فعالان بازار معتقدند که افزایش نسبی نرخ ارز در بازار آزاد، به‌همراه برخی تحولات و اخبار سیاسی و اقتصادی، باعث شده تا اثر کاهش قیمت جهانی طلا در بازار داخلی خنثی شود و حتی روندی افزایشی به خود بگیرد. به عبارت دیگر، وزن عوامل داخلی در تعیین قیمت‌ها در این هفته بیشتر از متغیرهای جهانی بوده است.

بر همین اساس، قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار در طول هفته گذشته حدود ۵۱۰ هزار تومان افزایش یافته و به ۷۴ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان رسیده است. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۱۱۷ هزار تومانی، در حال حاضر با قیمت ۱۷ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان معامله می‌شود. این افزایش‌ها در حالی ثبت شده که انتظار می‌رفت با افت اونس جهانی، بازار داخلی نیز با کاهش نسبی قیمت‌ها مواجه شود.

در بخش سکه نیز روندی مشابه دیده می‌شود. سکه طرح جدید در طول هفته گذشته با افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به قیمت ۱۷۵ میلیون تومان رسیده است. سکه طرح قدیم نیز حدود ۸۰۰ هزار تومان رشد داشته و در سطح ۱۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفته است. این افزایش‌ها نشان‌دهنده تقاضای پایدار در بازار سکه، حتی در شرایط افت قیمت جهانی طلاست.

در سایر قطعات سکه نیز روند افزایشی ادامه داشته است. نیم‌سکه با افزایش دو میلیون تومانی به ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده که بیشترین رشد قیمتی در میان انواع سکه را به خود اختصاص داده است. ربع‌سکه نیز با رشد ۵۰۰ هزار تومانی، اکنون ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. همچنین سکه یک‌گرمی بانک مرکزی با افزایش حدود یک میلیون تومان، به سطح ۲۷ میلیون تومان رسیده است.

نکته قابل توجه در بازار این هفته، کاهش حباب سکه در کنار افزایش قیمت‌هاست. حباب سکه که نشان‌دهنده اختلاف قیمت بازاری با ارزش ذاتی آن است، در طول هفته حدود ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافته و به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل نسبی هیجانات بازار و نزدیک‌تر شدن قیمت‌ها به ارزش واقعی باشد، هرچند همچنان سطح حباب قابل توجه ارزیابی می‌شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که تداوم این وضعیت به شدت به تحولات آتی در حوزه سیاست خارجی، نرخ ارز و همچنین روند بازارهای جهانی بستگی دارد. در صورتی که نرخ ارز در داخل کشور به روند صعودی خود ادامه دهد، حتی در صورت کاهش بیشتر قیمت جهانی طلا، احتمال حفظ یا افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی وجود دارد. از سوی دیگر، هرگونه ثبات یا کاهش در بازار ارز می‌تواند زمینه را برای هم‌راستایی بیشتر قیمت‌های داخلی با بازار جهانی فراهم کند.

در مجموع، آنچه از تحولات هفته گذشته برمی‌آید، نشان‌دهنده استقلال نسبی بازار داخلی طلا و سکه از روندهای جهانی در شرایط فعلی اقتصاد ایران است. این موضوع اهمیت متغیرهای داخلی را در تحلیل بازار بیش از پیش برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران و فعالان بازار باید علاوه بر رصد قیمت‌های جهانی، توجه ویژه‌ای به تحولات اقتصادی و سیاسی داخل کشور داشته باشند.

با توجه به شرایط موجود، پیش‌بینی دقیق روند آتی بازار همچنان با عدم قطعیت همراه است، اما آنچه مسلم است، نقش تعیین‌کننده عوامل داخلی در کوتاه‌مدت خواهد بود؛ عواملی که می‌توانند مسیر بازار را حتی در خلاف جهت روندهای جهانی هدایت کنند.