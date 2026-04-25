وزارت بهداشت: درمان مجروحان جنگ همچنان رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سعید معنوی، دبیر شورای عالی بیمه سلامت در نامه شماره ۱۴۲/۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روسای سازمان های برنامه و بودجه، اداری و استخدامی، تامین اجتماعی، نظام پزشکی، بیمه سلامت، بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و رییس کل بیمه مرکزی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص تداوم رایگان بودن خدمات بستری و بستری اورژانس برای درمان های ثانویه مجروحین جنگ تحمیلی دوم و سوم و همچنین حوادث دی ماه ۱۴۰۴ توضیحاتی ارائه کرده بود.

در این نامه با تاکید بر لزوم درمان بی قید و شرط مجروحان و با اشاره به یکصد و ششمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور و نیز مصوبه مدیران شورای عالی بیمه سلامت کشور آمده است:

۱- درمان ثانویه هر سه گروه مذکور (پیگیری درمان و اقدامات پس از درمان) در قالب پرونده بستری و بستری اورژانس مرتبط با جراحت اولیه رایگان است. بدیهی است سهم پرداخت سازمان های بیمه گر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشابه درمان اولیه در دوره مذکور نیز به قوت خود باقی می ماند.

۲- مطابق بند (۴) ابلاغیه شماره ۱۴۲/۸۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ این دبیرخانه؛ صرفا مراجعات اورژانسی به مراکز غیردولتی در تعهد برنامه می باشد. هر سه گروه فوق الذکر برای پیگیری درمان اولیه می توانند کمافی السابق (به طور رایگان) به همان مرکز مراجعه و از پوشش بیمه و حمایت دولتی برخوردار شوند.

۳- مطابق تبصره (۳) بند (۳) ابلاغیه شماره ۱۴۲/۸۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ این دبیرخانه؛ ارسال اسناد و پرداخت مطالبات مراکز ارائه دهنده خدمت طرف قرارداد به طور مستقیم و الکترونیکی و با حفظ محرمانگی اطلاعات خواهد بود. در مراکز ارائه دهنده خدمت فاقد قرارداد با سازمان بیمه گر پایه، سهم بیمه پایه به صورت خسارت متفرقه توسط سازمان بیمه گر مربوطه و سهم دولت به مشابه اسناد بیماران تصادفی از طریق معاونت درمان دانشگاه مربوطه تایید و پرداخت می گردد.

۴- در خصوص خدمات سرپایی صرفا در موراد آسیب های روحی-روانی از جمله PTSD در مراکز ارائه خدمات روان در بخش دولتی به صورت رایگان خواهد بود.

سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، نیز روز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، نامه دبیر شورای عالی بیمه سلامت در این زمینه را جهت اجرا به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و مراکز درمانی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه ابلاغ کرد.