تاکید بر صیانت از اهرم راهبردی تنگه هرمز و پیروی مطلق از ولایت فقیه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام بختیاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ۴ اردیبهشت ماه در محل مصلی اظهار کرد: ایمان و تقوا در صورتی که با عمل صالح همراه باشد، انسان را به فلاح و رستگاری می‌رساند و در این مسیر انسان باید مدام در حال جهاد و تلاش برای رسیدن به قرب الهی باشد.

امام جمعه چناران با اشاره به ابزارهای تقرب به خداوند اذعان کرد: بالاترین وسیله برای رسیدن به قرب الهی نماز، روزه و توسل به اولیای معصومین (ع) است تا از شفاعت آنان برخوردار شویم زیارت چه در زمان حیات و چه در ممات برکات فراوانی برای انسان دارد که در این بین بر زیارت امام حسین (ع) و امام رضا (ع) تأکید ویژه‌ای شده است و در این ماه که متعلق به امام هشتم شیعیان است، دعا در بارگاه ملکوتی ایشان برای دفع ظلم و پیروزی ملت ایران مستجاب است چرا که امام رضا (ع) جلا دهنده دلها است.

وی شهادت را هدیه‌ای الهی توصیف کرد و گفت: شهادت راه میانبری است که خداوند به بندگان خاص خود عطا می‌کند مسیری که انسان با انجام امور نیک و رفتار شایسته، نوع رفتن خود را انتخاب می‌کند و به یقین شهادت رهبر شهید، راه را برای تربیت نسل جوان هموار کرد و به اسلام حیاتی دوباره بخشید که امیدواریم این مجاهدتها از مقدمات ظهور منجی عالم بشریت باشد.

بختیاری با گرامیداشت یاد سردار شهید سلیمانی، شهید حججی و دیگر شهدا افزود: این شهدا و شهید علیرضا ربانی مجوز شهادت خود را از امام مهربانی‌ها دریافت کردند که در سالروز تأسیس سپاه پاسداران و در روز تشییع پیکر مطهر شهید محمدرضا ابراهیم زاده، مردم اقتدار خود را به نمایش گذاشتند و با عطرآگین شدن فضای شهر به بوی شهادت، نشان دادند که همواره پشتیبان ولایت فقیه هستند و صحنه را خالی نمی‌گذارند.

امام جمعه چناران تصریح کرد: دشمن برای جبران شکستهای خود در میدان نظامی به سمت جنگ روانی، اختلاف‌افکنی و تفرقه روی آورده است بنابراین پیام مسئولان ارشد و فرماندهان جان‌برکف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، پیام وحدت و ایستادگی در یک خط واحد یعنی ولایت فقیه است که با این اتحاد می‌توان دشمن را پشیمان کرد.

وی با دروغگو خواندن ترامپ و رسانه‌های معاند خاطرنشان کرد: ترامپ بزرگترین دروغگوی تاریخ سیاست است که با القای دروغ به دنبال تفرقه است اما وحدت مردم کشورمان غیرقابل نفوذ است و پیام ما به دشمنان پیروزی واقعی ملت، ناامیدی کامل استکبار و خاموش شدن خط نفوذ فتنه است و نباید در زمان سکوت صحنه نبرد نظامی، از پیروزی غافل شویم.

بختیاری با تأکید بر قدرت راهبردی ایران گفت: تنگه هرمز اهرم بسیار قدرتمندی برای جمهوری اسلامی است و ما هرگز این موقعیت راهبردی را از دست نمی‌دهیم لذا بزرگترین نیروی ما مردمی هستند که میدان را رها نمی‌کنند و ما هیچگاه با دشمنانی که دستشان به خون این ملت آلوده است از در دوستی وارد نمی‌شویم و سازش نخواهیم کرد.

امام جمعه چناران با اعلام بیعت قاطع با مقام معظم رهبری و ولایت فقیه، تأکید کرد: ایادی کفر بدانند اگر تهدیدی برای ایران داشته باشند، استخوانهای آنان را در هم می‌شکنیم ما از رهبرمان حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای پیروی می‌کنیم و امر، امرِ معظم‌له است و تا هر زمان که ایشان صلاح بدانند، میدان را ترک نخواهیم کرد.

وی در پایان حوزه‌های علمیه را از ماندگارترین باقیات و صالحات دانست که باعث رشد امور دینی و تثبیت هویت شیعی در کشور شده است و از جوانان خواست تا در این حوزه تحصیل نمایند.