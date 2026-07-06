جمهوری آذربایجان سفیر روسیه را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آذرنیوز، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان امروز دوشنبه میخائیل یودوکیموف سفیر روسیه را احضار کرد تا مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به حمله پهپادی به ایستگاه گاز شرکت «سوکار» (SOCAR) در منطقه میکولایف اوکراین ابراز کند.
در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در این خصوص آمده است که باکو در جریان این دیدار، ضمن ابراز نارضایتی شدید از حمله ۵ ژوئیه (دیروز یکشنبه)، یک یادداشت دیپلماتیک رسمی اعتراضآمیز را به طرف روسی تسلیم کردند.
این وزارتخانه با ادعای اینکه حمله مذکور یک رویداد موردی و منفرد نبوده است، مدعی شد که تأسیسات شرکت سوکار در اوکراین پیش از این نیز در جریان درگیریهای جاری هدف قرار گرفته بودند؛ از جمله حملاتی به یک ایستگاه کمپرسور توزیع گاز و یک انبار نفت در اودسا که خسارات مادی قابلتوجهی به بار آورد و منجر به مجروح شدن کارکنان شرکت شد.
جمهوری آذربایجان ادعا کرد که تکرار چنین حوادثی، علیرغم هشدارهای مکرر، نشاندهنده آن است که این حملات بهصورت عمدی انجام شدهاند.
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