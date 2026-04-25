حسین نگهدار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کارگروه تخصصی ساماندهی واحدهای مرغداری فاقد مجوز اظهار کرد: این طرح با هدف بررسی ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی و همچنین ارائه راهکارهایی برای تسهیل در صدور مجوزها وارد فاز عملیاتی شده است.
وی افزود: در این نشست، نمایندگان دستگاههای مرتبط از جمله نظام مهندسی کشاورزی، دامپزشکی و تشکلهای صنفی حضور داشتند و مهمترین چالشهای موجود در مسیر ساماندهی این واحدها مورد بررسی قرار گرفت.
نگهدار با بیان اینکه فعالیت واحدهای فاقد مجوز میتواند تبعات بهداشتی و فنی به همراه داشته باشد، ادامه داد: این موضوع علاوه بر ایجاد اختلال در نظام تولید، بر روند تأمین و توزیع گوشت مرغ در استان نیز اثرگذار است.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: رویکرد اصلی، هدایت این واحدها به سمت اخذ مجوزهای قانونی و فعالیت در چارچوب ضوابط فنی و بهداشتی است و در این مسیر، تسهیلگری در فرآیندهای اداری در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین از بررسی راهکارهای تقویت نظارتهای بهداشتی و افزایش هماهنگی میان دستگاههای ذیربط خبر داد و گفت: تعامل بینبخشی نقش مهمی در ساماندهی تدریجی و هدفمند این واحدها خواهد داشت.
نگهدار در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح میتواند به ارتقای امنیت زیستی، بهبود کیفیت تولید و حفظ سلامت مصرفکنندگان منجر شده و نظم بیشتری در زنجیره تولید طیور استان ایجاد کند.
