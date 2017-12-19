فعالیت ۹ واحد خوراک دام و طیور فاقد پروانه بهداشتی در قم

محمدمهدی رفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت بررسی وضعیت و ساماندهی کارخانه‌های خوراک دام و طیور در استان قم اظهار کرد: این مسئله به عنوان یکی از دغدغه‌های دامپزشکی استان در جلسه کارگروه امنیت غذایی استان قم مطرح شده و نظارت بر این واحدها با همکاری نهادهای نظارتی دیگر صورت می‌گیرد.

وی از فعالیت‌ واحدهای بدون پروانه بهداشتی در تولید خوراک دام و طیور در سطح استان خبر داد و افزود: ۴ کارخانه خوراک دام و طیور، ۴ کارخانه خوراک طیور و ۳ کارخانه خوراک دام دارای پروانه بهداشتی بهره‌برداری از اداره کل دامپزشکی در سطح استان قم فعال هستند.

به گفته مدیرکل دامپزشکی استان قم این کارخانه‌ها علاوه بر اینکه اصول «جی ان پی» و سایر موارد صدور پروانه بهداشتی را رعایت کرده‌اند از حضور یک دکتر دامپزشک برخوردار هستند که بر تمام فعالیت‌ها نظارت می‌کند و کارشناسان بخش دولتی نیز دائم بر فعالیت این واحدها نظارت دارند.

وی ادامه داد: ۹ کارخانه خوراک دام دارای پروانه بهره‌برداری از سازمان صنعت معدن تجارت و صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی نیز در استان قم فعال هستند که تا کنون پروانه بهداشتی دریافت نکردند.

فعالیت ۲۵ آسیاب در قم

به گفته رفیعی، ۲۵ واحد آسیاب نیز در استان قم در حال فعالیت است که پروانه‌های خود را از اتحادیه میادین تره بار و اصناف و یا شهرداری‌های بخش‌ها به خصوص جعفریه و قنوات دریافت کرده‌اند و در حالی که پروانه آنها آسیاب غلات است و وظیفه تولید خوراک دام و طیور ندارند درحال حاضر بدون نظارت هیچ دستگاهی در حال تولید خوراک دام و طیور هم هستند.

وی به مضرات بسیار حیاتی خوراک دام و طیور غیراستاندارد اشاره کرد و گفت: علاوه بر مسمویت‌ها در سطح گله، این آلودگی‌ها می‌تواند مشکلات عمده علاوه بر این اثرات بالینی ایجاد کند؛ به عنوان نمونه رسوب فلزات سنگین و مایکوتوکسین‌ها در دام و طیور می‌تواند سلامت انسان را بسیار مورد مخاطره قرار داده و تهدیدی برای سیستم ایمنی بدن محسوب شود.

مدیرکل دامپزشکی استان قم افزود: در حال حاضر خوراکی در صنعت دامداری مورد استفاده قرار می‌گیرد که مشخص نیست چه فاکتورهایی در آن رعایت شده و مواد اولیه آن چه بوده است که این می تواند به بهداشت انسان ربط مستقیم پیدا کند چرا که اگر خوراک دام شرایط غیر بهداشتی داشته باشد قطعا در گوشت و شیر ایجاد مشکل می‌کند.

وجود سرب در خوراک دام غیربهداشتی

به گفته وی یکی از مشکلاتی که ما در نتیجه خوراک دام غیر بهداشتی در انسان داریم باقی مانده‌های فلزات سنگین است. در سطح استان مواردی از نمونه برداری خوراک دام و طیور داشته‌ایم که سرب آن ۱۰ برابر حد مجاز بوده است در حالی که در مراکز دارای مجوز بهداشتی فلزات سنگین و سموم قارچی خوراک با دقت مورت نظارت قرار می‌گیرد.

اگر خوراک دام شرایط غیر بهداشتی داشته باشد قطعا در گوشت و شیر ایجاد مشکل می‌کند

رفیعی با اشاره به نحوه نظارت دامپزشکی بر این مراکز تصریح کرد: تأمین سلامت دام و طیور از طریق سامانه‌های مختلف از جمله سامانه قرنطینه که توسط دامپزشکی طراحی شده مورد پایش قرار می‌گیرد و علاوه بر این بحث نمونه برداری و انجام آزمایشات مختلف به صورت روتین و سنجش فاکتورهای میکروبی مواد غذایی و ارزیابی فلزات سنگین از جمله سرب، آرسنیک، جیوه و مایکوتوکسین‌ها در این خوراک‌ها از دیگر اقدامات نظارتی در تأمین سلامت خوراک دام است و هر ۶ ماه یک بار هم کارخانه‌های دارای مجوز ممیزی می‌شوند.

آن طور که مدیرکل دامپزشکی استان قم گفته است کمیته ساماندهی این واحدها تشکیل شده است و از طریق این کمیته بررسی‌های لازم بر کارخانه‌هایی که پروانه بهره‌برداری از سوی سازمان صنایع و جهاد کشاورزی دارند صورت گرفته پتانسیل برخورداری از پروانه بهداشتی این واحدها بررسی شده، از سوی دیگر اخطاریه به واحدهای آسیاب به منظور جمع‌آوری میکسر و توقف تولید و به کارخانه‌های خوراک دام و طیور فاقد پروانه بهداشتی نیز اخطاریه به منظور مراجعه برای دریافت پروانه ارسال شده است.