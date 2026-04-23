امروز شاهد همپوشانی میدان رزم و دیپلماسی در صحنه ملی هستیم

ابراهیم فهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز بهترین صحنه از همپوشانی میدان‌های رزم در خیابان‌های شهرهایمان و همچنین میدان دیپلماسی در سطح عالی مذاکرات کشورمان را شاهد هستیم به طوری که این هماهنگی بی‌سابقه میان جبهه داخلی مقاومت و تیم دیپلماتیک کشور، نشان‌دهنده بلوغ راهبردی نظام اسلامی است. از یک سو رزمندگان و مردم در راهپیمایی‌ها و رزمایش‌های مردمی، اقتدار دفاعی را به نمایش می‌گذارند و از سوی دیگر، تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با تکیه بر پشتیبانی پشت جبهه‌ای عظیم، از حقوق ملت در برابر قدرت‌های جهانی دفاع می‌کند. این دو جبهه، هرگز از یکدیگر جدا نبوده و مکمل یکدیگرند.

اتحاد ملی تحت رهبری ولایت

وی افزود: مردم غیور ایران، چه در خیابان‌ها، چه در میدان‌های جنگ و چه در جبهه دیپلماسی، با اتحاد تحت رهبری حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای، انشاءالله با اتحادی بیشتر، با وحدت عمل، با وحدت شعار، با وحدت فکر و اندیشه و با اصول در همه زمینه‌ها در صحنه حاضریم. و آنچه این حضور گسترده و مؤثر را ممکن ساخته، محوریت رهبری فرزانه انقلاب است. در شرایطی که دشمنان همواره به دنبال القای اختلاف و ایجاد دوگانه‌های کاذب هستند، هوشمندی مقام معظم رهبری توانسته است این مسیر را در راستای یک هدف مشترک تعریف کند و با تبیین درست از قدرت ترکیبی، نشان داده‌اند که چماق دیپلماسی زمانی کارآمد است که شمشیر مقاومت بر کمر بسته شده باشد.

نفوذ ناپذیری ملت ایران در برابر جنگ ترکیبی

نماینده مردم شهرستان های پارس آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز در مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط کنونی که دشمنان از جنگ نظامی ناامید شده‌اند، به جنگ ترکیبی روی آورده‌اند؛ ترکیبی از تحریم‌های فلج‌کننده، شایعه‌پراکنی رسانه‌ای، تهدیدات امنیتی و فشارهای دیپلماتیک. اما آنچه تاکنون دشمن را با شکست مواجه کرده، همین چسبندگی ملت به اصول است. فرهنگ عاشورایی، استکبارستیزی، خودباوری و ایستادگی در برابر زور، فصل‌الخطاب ملت ایران بوده و هرگاه جبهه‌ی داخلی دچار تردید می‌شد، دشمن نفوذ می‌کرد. امروز با بصیرت افزایی و روشنگری مستمر، این نفوذ به صفر رسیده است.

اولویت‌بندی دیپلماسی مقاومت محور

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نگاهی عمیق‌تر به همپوشانی میدان رزم و دیپلماسی، باید به این پرسش پاسخ داد که کدام یک اولویت دارد؟ تجربه انقلاب اسلامی نشان داده که دیپلماسی بدون پشتوانه قدرتی نظامی و مردمی، به دیپلماسی التماس تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، قدرت نظامی بدون چتر دیپلماسی، کشور را در انزوا و هزینه‌های سنگین فرو می‌برد. به همین دلیل، راهبرد دیپلماسی مقاومت‌محور به معنای مذاکره از موضع قوت و بدون عقب‌نشینی از منافع ملی، هوشمندانه‌ترین نسخه برای عبور از بحران‌های بین‌المللی است. جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای، منطقه‌ای و حتی اقتصادی نیز همواره ثابت کرده که هرگز میز مذاکره را تخلیه نمی‌کند، ولی پشت میز مذاکره نیز شمشیر از رو نمی‌بندد.

ناکامی دشمن با تکنیک‌های امت اسلام

وی افزود: انشاءالله با این اصول، با این اخلاق، با این عمل، با این تکنیک‌ها و تاکتیک‌هایی که امت اسلام به آنها دست یافته است، دشمن جنایتکار، خائن و خبیث را ناکام خواهیم کرد.

تجربه سال‌های اخیر به خوبی نشان داده که هرگاه جبهه مقاومت با تکیه بر وحدت راهبردی و بهره‌گیری از تاکتیک‌های نوین -از جنگ رسانه‌ای تا تحریم‌شکنی اقتصادی- وارد میدان شده، معادلات دشمن را بر هم زده است. امروز دشمن به خوبی دریافته که با ملتی روبرو است که نه از تهدید نظامی می‌هراسد و نه از فشار تحریم‌ها وادار به عقب‌نشینی از اصول خود می‌شود. این ناکامی، حاصل قرن‌ها تجربه ملتی است که آموخته است ایمان و عمل را در هم آمیزد و از هر فرصتی برای تحقق آرمان‌های خود بهره گیرد.