۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۴۲

عراقچی: تلاش برادرانه پاکستان برای بازگشت صلح به منطقه ارزشمند است

عراقچی: تلاش برادرانه پاکستان برای بازگشت صلح به منطقه ارزشمند است

وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در فضای مجازی نوشت: سفر به پاکستان ثمربخش بود؛ کشوری که تلاش‌های برادرانه‌اش برای بازگرداندن صلح به منطقه، برای ما بسیار ارزشمند است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان پس از سفر به اسلام‌آباد و دیدار و گفتگو با مقام‌های عالی‌رتبه پاکستان در پیامی در شبکه ایکس در جمع‌بندی این سفر نوشت: سفر به پاکستان بسیار ثمربخش بود؛ کشوری که نقش میانجی‌گرانه و تلاش‌های برادرانه‌اش برای بازگرداندن صلح به منطقه، برای ما بسیار ارزشمند است.

در این سفر، موضع جمهوری اسلامی ایران را درباره یک چارچوب عملی و قابل اجرا برای پایان دائمی جنگ علیه ایران تشریح کردم. باید دید آیا آمریکا واقعاً از اراده‌ای جدی برای پیشبرد دیپلماسی برخوردار است.

