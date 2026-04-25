صیانت از اشتغال و تولید، اولویت نخست استان زنجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی در جلسه بررسی چالشهای واحدهای تولیدی حوزه پلیمر و صنایع شیمیایی با تأکید بر اینکه سیاست راهبردی تیم اقتصادی استان، حفظ تمامی واحدهای تولیدی فعال و جلوگیری از کاهش ظرفیتهای صنعتی است، تصریح کرد: ما به دنبال حفظ کلیه صنایع استان هستیم و برای صیانت از سرمایهگذاریها و اشتغال موجود با تمام توان و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی تلاش خواهیم کرد.
وی افزود: مدیران استانی موظفند مسائل و چالشهای احصا شده را که در حیطه اختیارات استانی است با استفاده از منابع موجود و مصوبات کارگروههای تخصصی در سریعترین زمان ممکن مرتفع کنند و معضلات کلان را که ریشه در سیاستگذاریهای کشوری دارد در سطح وزارتخانهها و بانک مرکزی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند.
در بخش دیگری از این جلسه، امیرعلی مسیبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، هدف از برگزاری این نشست را احصای دقیق مشکلات واحدهای تولیدی و همافزایی برای عبور از شرایط فعلی عنوان کرد.
وی اظهار داشت: اختلال در تأمین مواد اولیه پتروشیمی که در سطح ملی رخ داده، موجب بروز مشکلاتی برای صنایع شیمیایی و پلیمری استان شده است که ما در تلاشیم با جمعبندی دقیق این چالشها، مطالبات استان را به صورت متمرکز از طریق نهادهای بالادستی پیگیری کنیم.
در ادامه این نشست، جمعی از مدیران واحدهای صنعتی دریافتکننده مواد اولیه پلیمری و شیمیایی به تشریح ابعاد مشکلات خود از جمله «کمبود سهمیه مواد اولیه» و «تنگناهای نقدینگی» پرداختند.
فعالان اقتصادی حاضر در جلسه ضمن قدردانی از رویکرد حمایتی مدیریت اقتصادی استان، خواستار تسهیل در فرآیندهای تخصیص مواد اولیه و حمایتهای بانکی برای حفظ جریان تولید شدند.
