اجرای عملیات اصلاح شبکه آب و نوسازی ۱۰۰ انشعاب در روستای ارسطو

به گزارش خبرنگار مهر، محمد براتی، در جمع خبرنگاران، از آغاز عملیات گسترده اصلاح شبکه توزیع و نوسازی انشعابات آب در روستای ارسطو با هدف جلوگیری از هدررفت آب و تقویت فشار شبکه خبر داد.
براتی اظهار داشت: در ادامه عملیات اصلاح و بازسازی شبکههای فرسوده روستایی، عملیات اصلاح شبکه توزیع و نوسازی انشعابات در روستای ارسطو آغاز شده است.
وی با اشاره به قدمت بالای لولهها در برخی معابر این روستا و بروز شکستگیهای متعدد، افزود: عملیات اصلاح زیرساختی در کوچههای ارسطوی ۵ و ۶ در دستور کار تیمهای عملیاتی قرار گرفته است.
مدیر آبفای صفادشت درباره ابعاد فنی این پروژه تصریح کرد: در این عملیات، ۶۰۰ متر لولهگذاری با لولههای ۹۰ میلیمتری پلیاتیلن استاندارد جایگزین شبکه فرسوده قبلی شده و همچنین همزمان با اصلاح شبکه، ۱۰۰ رشته انشعاب آب شهروندان در این دو کوچه نیز به طور کامل نوسازی و اصلاح خواهد شد.
براتی در پایان با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، علاوه بر کاهش چشمگیر حوادث و شکستگیها، شاهد پایداری بیشتر فشار آب و بهبود کیفیت خدماترسانی به ساکنان این روستا خواهیم بود.
نظر شما