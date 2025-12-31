صادق عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اجرای عملیات اصلاح شبکه و استانداردسازی انشعابات در روستای شمسک، شبکه جدید آبرسانی با ظرفیت تأمین آب شرب برای ۴۰ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۱۳۰ نفر به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: این عملیات با مساعدت و پیگیریهای معاونت بهرهبرداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان و با تلاش شبانهروزی همکاران امور آبفای سنقر، طی مدت ۱۰ روز به انجام رسید که در جریان آن ۵۰۰ متر لولهگذاری در سایزهای ۲۰، ۳۲ و ۵۰ میلیمتر اجرا و ۲۰ فقره انشعاب قدیمی نیز اصلاح شد.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سنقروکلیایی تصریح کرد: این پروژه بدون هیچگونه قطعی آب برای مشترکان اجرا شد و پس از پایان عملیات، شبکه فرسوده قدیمی از مدار بهرهبرداری خارج و شبکه جدید وظیفه تأمین آب شرب روستا را بر عهده گرفت.
عزیزی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه علاوه بر ارتقای کیفیت خدماترسانی، موجب افزایش پایداری شبکه و کاهش مشکلات احتمالی در تأمین آب شرب روستای شمسک خواهد شد.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای اکیپ حوادث امور آبفای سنقر و همراهی و صبوری اهالی روستا، این همکاری را عامل بهرهبرداری از شبکهای نوین، ایمن و مطمئن برای تأمین آب شرب دانست.
