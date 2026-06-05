اجرای ۷۴۰ بازرسی از مراکز عرضه دخانیات در کرمانشاه

فریبرز ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات تشدیدی نظام سلامت به مناسبت روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات اظهار کرد: برنامه‌های نظارتی و فرهنگی بازرسان بهداشت محیط از تاریخ چهاردهم تا دهم خرداد ماه با جدیت در استان عملیاتی شده است.

وی افزود: در این مدت، بیش از ۷۴۰ مورد بازرسی هدفمند توسط بازرسان بهداشت محیط و در قالب گشت‌های مشترک با حضور نمایندگان ادارات ذی‌ربط از مراکز عرضه مواد دخانی در تمامی شهرستان‌ها انجام گرفت.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به اقدامات آموزشی این طرح اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: در راستای آگاهی‌بخشی به جامعه، ۱۴۵ جلسه آموزشی تخصصی برای جمعیت‌های هدف در سطح استان برگزار گردیده است.

ایمانی در ادامه تصریح کرد: همچنین پویش سراسری «نه به دخانیات» با استفاده از ظرفیت سفیران سلامت و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در کلیه شهرستان‌های تابعه استان کرمانشاه به مرحله اجرا درآمد.

وی در خصوص فعالیت‌های تبلیغاتی و فرهنگی این کمپین یادآور شد: در این راستا بیش از ۱۰ هزار مورد تبلیغات محیطی شامل نصب بنر، پوستر و توزیع پمفلت‌های آموزشی با موضوع مضرات دخانیات در بین شهروندان توزیع شد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری برنامه‌های ورزشی، اجرای ۱۴ مورد مسابقه نقاشی برای کودکان و اطلاع‌رسانی گسترده در رسانه‌های محلی و فضای مجازی از دیگر اقدامات این هفته بوده است.