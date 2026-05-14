  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

فرصت کوتاه کرمانشاه برای عبور از بحران جمعیتی

فرصت کوتاه کرمانشاه برای عبور از بحران جمعیتی

کرمانشاه - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با هشدار نسبت به روند سالمندی جمعیت، بر ضرورت اجرای برنامه‌های هدفمند در حوزه جوانی جمعیت تأکید کرد.

فریبرز ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نام‌گذاری «ایران جوان» به عنوان شعار هفته ملی جمعیت اظهار کرد: ۳۰ اردیبهشت سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب است و به همین مناسبت، هفته منتهی به این روز به عنوان هفته ملی جمعیت نام‌گذاری شده و برنامه‌های متنوعی در حوزه خانواده و جوانی جمعیت در این بازه زمانی اجرا می‌شود.

وی افزود: کشور در یک بازه زمانی محدود برای عبور از بحران جمعیتی قرار دارد و در صورت عدم برنامه‌ریزی دقیق و همراهی همه دستگاه‌ها، استان کرمانشاه نیز در آینده با چالش جدی سالمندی جمعیت مواجه خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: دستورالعمل اجرایی هفته ملی جمعیت سال ۱۴۰۵ از سوی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده و بر اساس آن برنامه‌های هماهنگ و هدفمند باید در سطح استان‌ها اجرا شود.

ایمانی ادامه داد: در این دستورالعمل بر تشکیل ستاد بزرگداشت هفته ملی جمعیت با مسئولیت رئیس دانشگاه و دبیری معاونت بهداشت، حضور تمامی معاونت‌ها و همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای تأکید شده است.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی گفت: تولید محتوای آموزشی، تبلیغات محیطی در مراکز بهداشتی و درمانی و اجرای برنامه‌های آگاهی‌بخش از جمله محورهای اصلی این هفته به شمار می‌رود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: شعار محوری امسال «ایران جوان» تعیین شده و برنامه‌ها نیز بر اساس عناوین روزهای هفته ملی جمعیت طراحی و اجرا خواهد شد.

کد مطلب 6829900

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه