فرصت کوتاه کرمانشاه برای عبور از بحران جمعیتی

فریبرز ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامگذاری «ایران جوان» به عنوان شعار هفته ملی جمعیت اظهار کرد: ۳۰ اردیبهشت سالروز ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب است و به همین مناسبت، هفته منتهی به این روز به عنوان هفته ملی جمعیت نامگذاری شده و برنامههای متنوعی در حوزه خانواده و جوانی جمعیت در این بازه زمانی اجرا میشود.
وی افزود: کشور در یک بازه زمانی محدود برای عبور از بحران جمعیتی قرار دارد و در صورت عدم برنامهریزی دقیق و همراهی همه دستگاهها، استان کرمانشاه نیز در آینده با چالش جدی سالمندی جمعیت مواجه خواهد شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: دستورالعمل اجرایی هفته ملی جمعیت سال ۱۴۰۵ از سوی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده و بر اساس آن برنامههای هماهنگ و هدفمند باید در سطح استانها اجرا شود.
ایمانی ادامه داد: در این دستورالعمل بر تشکیل ستاد بزرگداشت هفته ملی جمعیت با مسئولیت رئیس دانشگاه و دبیری معاونت بهداشت، حضور تمامی معاونتها و همچنین اجرای برنامههای فرهنگی و رسانهای تأکید شده است.
وی با اشاره به اهمیت فعالیتهای رسانهای و فرهنگی گفت: تولید محتوای آموزشی، تبلیغات محیطی در مراکز بهداشتی و درمانی و اجرای برنامههای آگاهیبخش از جمله محورهای اصلی این هفته به شمار میرود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: شعار محوری امسال «ایران جوان» تعیین شده و برنامهها نیز بر اساس عناوین روزهای هفته ملی جمعیت طراحی و اجرا خواهد شد.
نظر شما