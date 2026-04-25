بقائی: روابط ایران و عمان ممتاز و نمونه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی و درباره سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به عمان نوشت: ما برای انجام دیدار رسمی از عمان، به مسقط سفر کرده‌ایم. این، نخستین سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به منطقه پس از تجاوز نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران است که کل منطقه را تحت تأثیر قرار داد.

وی افزود: ایران برای روابط خود با کشورهای حوزه خلیج فارس اهمیت بسیار زیادی قائل است و بر تقویت اعتماد متقابل و همکاری سازنده با این کشورها تأکید دارد.

بقائی ادامه داد: روابط ایران و عمان، گواه روشنی از جدیت ایران در پیگیری روابط محترمانه و مبتنی بر احترام متقابل با همسایگان جنوبی خود است.

گفتنی است وزیر امور خارجه کشورمان شنبه شب پنجم اردیبهشت ۱۴۰۵ در صدر یک هیات دیپلماتیک وارد مسقط پایتخت عمان شد.

عراقچی» در این سفر با مقام‌های ارشد عمانی دیدار و در مورد روابط دوجانبه و تحولات منطقه گفت وگو و تبادل نظر خواهد کرد.