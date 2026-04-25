به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام احسانالله محمدی شامگاه شنبه در اجتماع مردم لوشان با اشاره به حضور حماسی مردم در خیابان و اجتماع اظهار کرد: تحلیلگران سیاسی جهان در تحلیل رفتار سیاسی و اجتماعی مردم ایران درماندهاند و توان پیشبینی تصمیمات و اقدامات مردم را ندارند.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گیلان با قدردانی از حضور پر از شعور مردم، این حضور را مهم و اثرگذار دانست و به نقل از آیتالله جوادی آملی افزود: شما بزرگزاده هستید و از نسل ابراهیم.
وی با اشاره به اینکه آیتالله جوادی آملی، حضرت ابراهیم را نخستین پرچمدار توحید دانسته و حضور مردم را احیای رسم ابراهیمی معرفی کرده است، تصریح کرد:آیتالله فاضل لنکرانی نیز حضور مردم در میدان را عبادتی جمعی و نوعی تقوای اجتماعی توصیف کرده و گفتهاند نماز شب عبادت فردی است، اما حضور مردم در این صحنهها عبادت جمعی و پاسداری از دین، قرآن، خدا و ولایت است.
حجتالاسلام محمدی از ماهیت جنگ رمضان گفت و افزود: این تنها یک جنگ نظامی نبود؛استکبار جهانی نه فقط آمریکا و اسرائیل، بلکه مجموعهای از قدرتها که جبهه واحدی تشکیل دادهاندوجنایتی بشری را رقم زدند که مشابه آن کمتر در تاریخ دیده شده است.
وی با بیان اینکه دشمنان تصور میکردند با چند روز جنگ و با شهادت رهبران و فرماندهان، ملت تسلیم خواهد شد، تصریح کرد:کارشناسان نظامی و سیاسی غربی، از پنتاگون تا تحلیلگران اروپایی، اذعان کردهاند که اگر این جنگ تنها یک جنگ نظامی ۱۵ تا ۱۶ روزه بود، استکبار جهانی قطعاً شکست میخورد و جنگ برای همیشه پایان مییافت.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گیلان گفت: دشمن وقتی دید در جبهه نظامی توان پیروزی ندارد، به جنایتهای گسترده روی آورد.
وی با اشاره به شهادت ۱۶۸ دانشآموز معصوم در شهرستان میناب،حمله به بیمارستانها و مراکز درمانی، بیمارستانهایی که زنان، مردان، کودکان، جوانان و ناتوانان در آن بستری بودند و مراکز علمی و مدارس را نمونه ای از حنایت ها بیان کرد .
حجتالاسلام محمدی ادامه داد:زیرساختهای نظامی و صنعتی، از جمله در کرج و دیگر شهرها، و همچنین خطوط آهن، آب و برق هدف حمله قرار گرفتند.
وی با اشاره به سخنان سردار شهید قاسم سلیمانی خطاب به رئیسجمهور وقت آمریکا گفت: حاج قاسم ترامپ را «قمارباز» نامید، اما این تعبیر تنها به معنای بازی قمار نبود، بلکه اشاره به شخصیتی داشت که به گفته او هیچ اصل انسانی و شرافتی در ذاتش وجود ندارد و هر جنایتی که بتواند انجام دهد، انجام میدهد.
نظر شما