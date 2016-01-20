به گزارش خبرگزاری مهر، در شب ميلاد با سعادت امام حسن عسکری(ع)، آيين گشايش دفتر مرجعيت ديني و علمي‌ آيت‌الله‌ جوادي آملي با حضور آيت الله سيد مجتبي رودباري، حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر مرتضي جوادي‌آملي رئيس بنياد بين المللي علوم و حياني اسراء، حجت الاسلام و المسلمين حجت قلي زاده مسئول دفتر آيت الله جوادي آملي در شهرستان رشت، حجت الاسلام و المسلمين سيد ابوطالب حجازي رئيس ستاد اقامه نماز استان گيلان، مهندس محمد مهدي حيدريان معاون فرهنگي وزير کار، نمايندگاني از دفاتر مراجع عظام تقليد، علما، مسئولان و نمايندگان صنوف مختلف شهرستان رشت در محل اين دفتر برگزار شد.

در ابتداي اين ديدار حجت الاسلام و المسلمين حجت قلي زاده مسئول دفتر آيت الله جوادي آملي در شهرستان رشت، در سخناني با اشاره به جايگاه رفيع علم و عالمان به ويژه عالمان ديني در فرهنگ اسلامي بيان داشت: مساله آموختن علم و دانش از ابتداي خلقت انسان مطرح بوده و نخستين طلبه دانش آدم ابوالبشر و نخستين معلم خداوند است.

وي با بيان سيره علمي و مجاهدتهاي عالمانه آيت الله جوادي آملي، افتتاح دفتر وی در استان گيلان را فرصت مغتنمي براي اين استان برشمرد.

در ادامه اين مراسم حجت الاسلام و المسلمين سيد ابوطالب حجازي رئيس ستاد اقامه نماز استان گيلان به ايراد سخن پرداخت و با اشاره به حديثي از حضرت رسول اکرم (ص)، گشايش دفتر مراجع در نقاط مختلف کشور را سبب گسترش خير و برکت دانست و خاطرنشان کرد: طبق فرمايش ائمه طاهرين عليهم السلام همنشيني با علما عبادت بوده و رسول اکرم مي فرمايد: نشانه نزول و گسترش خير و برکت در جامعه ازدياد علما و فقها در آن جامعه است که اميدواريم اين خير و برکت را بيش از گذشته در استان گيلان شاهد باشيم.

حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر مرتضي جوادي‌آملي رئيس بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء نيز در سخناني به تشريح اهداف دفتر مرجعيت ديني و علمي آيت الله جوادي آملي پرداخت و خواستار ترويج فرهنگ حضور و توجه همه اقشار جامعه به ساحت مرجعيت و اهتمام هر چه بيشتر به جايگاه مرجعيت در جامعه شد.

وي ابراز اميدواري کرد: ترويج مدرسه فکري و علمي آيت الله جوادي آملي در کنار فرهنگ غني و عظيم استان گيلان بتواند آثار و برکات فراواني را به دنبال داشته باشد.



گفتنی است دفتر مرجعیت علمی و دینی معظم له در شهرستان رشت به آدرس : استادسرا، خيابان مهر شريف، بن بست ميخک، پلاک ۳۲ است.