داستان خانواده‌ خوشبخت برای نوباوگان خواندنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر، روایتی سلسلهوار، پیوسته و صمیمی با لحنی کودکانه است که از آشنایی یک مرد خوشبخت با یک زن خوشبخت و تولد یک بچه آغاز میشود و پس از آن، قصه با حضور کودک و معرفی دیگر اعضای خانواده و نقشآفرینی آنها بر اساس کار و پیشهشان، شیرینی خواندن یک داستان جذاب از «خانواده خوشبخت» را به کام نوباوگان چهار سال به بالا مینشاند.
جریان سیال و پیوسته زندگی و شیرینیهای آن در کتاب «خانواده خوشبخت»، همراه با تصاویری جذاب و چشمنواز برای کودکان این اثر را خواندنی کرده است.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بهتازگی این کتاب را در ٢۴ صفحه رنگی، شمارگان دوهزار نسخه و بهای ١٢٠هزار تومان روانه بازار نشر کتاب کودک و قفسههای مراکز کانون در سراسر کشور کرده است.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
توپ از دست بچه قل خورد و رفت. بچه دنبال توپ رفت، دایی دنبال بچه رفت. عمه دنبال دایی رفت. خاله دنبال...
نظر شما