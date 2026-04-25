۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

داستان خانواده‌ خوشبخت برای نوباوگان خواندنی شد

تازه‌ترین اثر لاله جعفری نویسنده کتاب‌های کودک، داستان یک «خانواده‌ خوشبخت» را با تصویرسازی‌های علی خدایی برای نوباوگان روایت کرده‌ است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر، روایتی سلسله‌وار، پیوسته و صمیمی با لحنی کودکانه است که از آشنایی یک مرد خوشبخت با یک زن خوشبخت و تولد یک بچه آغاز می‌شود و پس از آن، قصه با حضور کودک و معرفی دیگر اعضای خانواده و نقش‌آفرینی آن‌ها بر اساس کار و پیشه‌شان، شیرینی خواندن یک داستان جذاب از «خانواده‌ خوشبخت» را به کام نوباوگان چهار سال به بالا می‌نشاند.

جریان سیال و پیوسته زندگی و شیرینی‌های آن در کتاب «خانواده‌ خوشبخت»، همراه با تصاویری جذاب و چشم‌نواز برای کودکان این اثر را خواندنی کرده است.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به‌تازگی این کتاب را در ٢۴ صفحه رنگی، شمارگان دوهزار نسخه و بهای ١٢٠هزار تومان روانه بازار نشر کتاب کودک و قفسه‌های مراکز کانون در سراسر کشور کرده است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

توپ از دست بچه قل خورد و رفت. بچه دنبال توپ رفت، دایی دنبال بچه رفت. عمه دنبال دایی رفت. خاله دنبال...

زینب رازدشت تازکند

