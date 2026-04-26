۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

محصولات حاصل از فعالیت بازرگانی فولاد مبارکه در بورس کالا عرضه می‌شود

شرکت فولاد مبارکه در هفته آتی اقدام به عرضه ورق گرم عمومی، ورق سرد و عرضه اختصاصی ورق گرم جهت نوردکاران و خودروسازان و همچنین عرضه گالوانیزه، رنگی و قلع اندود خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت فولاد مبارکه، این شرکت در راستای انجام مسئولیت خود در قبال مردم عزیز ایران و واحدهای تولیدی مصرف کننده محصولات تخت فولادی در کشور، توانسته است با فعال کردن فرصت های بازرگانی موجود در داخل ‌و خارج کشور، ظرفیت های جدیدی را برای تامین محصولات فولادی فراهم آورد لذا این شرکت با هماهنگی کامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای متولی تنظیم بازار اقدام به عرضه جدید محصولات فولادی خود می نماید.

در این راستا شرکت فولادمبارکه در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۷ اقدام به عرضه ورق گرم عمومی و متعاقب آن در روزهای پس از آن اقدام به عرضه اختصاصی ورق گرم جهت نوردکاران و خودروسازان خواهد کرد. همچنین این شرکت در هفته آتی نیز اقدام به عرضه ورق سرد، گالوانیزه، رنگی و قلع اندود خواهد نمود.

شرکت فولادمبارکه علیرغم حملات نظامی و آسیب های جدی واردشده به خطوط تولید ، قطعا خواهد توانست با استفاده از ظرفیت های بازرگانی و در مشارکت با شرکای تجاری بین المللی و داخلی خود نیاز مردم شریف ایران به محصولات متنوع فولادی را تامین نماید.

