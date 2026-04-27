۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

تامین به‌موقع و کافی ورق خودرو در دستور کار وزارت صمت

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از تاکید ویژه وزیر صمت برای تأمین نیاز صنعت خودرو به ورق به شکل واقع بینانه توسط فولاد مبارکه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با مدیران عامل ایران‌خودرو، سایپا و مجموعه‌ای از قطعه‌سازان خودرویی با حضور فرشاد مقیمی، معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایدرو، برگزار شد.

این جلسه در ادامه هماهنگی‌های فنی و بازرگانی هفته‌های اخیر میان فولاد مبارکه و خودروسازان تشکیل شد تا نیازها، اولویت‌ها و برنامه‌های طرفین برای سال ۱۴۰۵ بررسی شود.

فرشاد مقیمی در این نشست حمله اخیر به مجموعه فولاد مبارکه را محکوم و آن را اقدامی در جهت ضربه‌زدن به اشتغال و فضای کسب‌وکار کشور عنوان کرد.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) در ادامه با اشاره به اهمیت زنجیره تولید، افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت بر تأمین نیاز صنعت خودرو به ورق به شکل واقع بینانه توسط فولاد مبارکه تاکید ویژه دارد.

تاکید مدیر عامل فولاد مبارکه بر تأمین پایدار نیاز خودروسازان

سعید زرندی، مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامه این نشست، گفت: فولاد مبارکه با آسیب‌های جدی روبه‌رو شده، اما با تلاش مدیران و کارکنان، این مجموعه به چرخه تولید بازخواهد گشت. این فرآیند زمان‌بر است، اما فعالیت‌های بازرگانی این مجتمع در این دوره نقش مهمی در تأمین بازار ایفا خواهد کرد.

وی بر ادامه‌دار بودن این جلسات و اطمینان‌بخشی به صنعت خودرو درخصوص تأمین نیازهای آن تأکید و ابراز امیدواری کرد که فولاد مبارکه پس از این حادثه قوی‌تر و به‌روزتر از گذشته به فعالیت بازگردد.

سمیه رسولی

