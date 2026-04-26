به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین مستقر در واشنگتن گزارش داد، هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات حادثه تیراندازی در هتل هیلتون واشنگتن را محکوم کرده و نسبت به سوء استفاده سیاسی از آنچه اتفاق افتاده و خشونت سیاسی هشدار داده اند.

وی اضافه کرد، نگرانی‌هایی وجود دارد که حادثه تیراندازی منجر به تشدید قطب‌بندی های سیاسی در طول فصل انتخابات شود.

‌پیشتر نیز یک کاربر آمریکایی با انتشار یک پست نوشته بود: ماجراهای امشب، همان چیزی است که می‌تواند در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره به جمهوری‌خواهان کمک کند! به‌احتمال زیاد شاهد یک عملیات «پرچم دروغین»(فالس فلگ) از سوی دولت پنهان هستیم؛ درست مثل تلاش سال ۲۰۲۴.

پیشتر نیویورک تایمز به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد، فرد بازداشت شده در پی حادثه تیراندازی در مراسم شام خبرنگاران در کاخ سفید کول توماس آلن، ۳۱ ساله اهل کالیفرنیا است.

شهردار واشنگتن نیز اعلام کرد، یک مرد مسلح به گیت بازرسی سرویس مخفی در لابی هتل حمله کرد و توسط یکی از نیروهای امنیتی زمین گیر شد. ما هیچ دلیلی نداریم که نشان دهد افراد دیگری در این حادثه دخیل بوده‌اند.

سخنگوی پلیس واشنگتن تاکید کرد: به نظر می‌رسد مهاجم به تنهایی عمل کرده است. این مهاجم برای اداره پلیس شهر شناخته شده نبود.